Google rivoluziona Maps: tutte le novità in arrivo

In arrivo nuove funzioni per quanto riguarda le Google Maps. Stando alle notizie che arrivano da Big G si tratterà di strumenti che forniranno ulteriori informazioni sia sul fronte dei pagamenti autostradali che riguardo la posizione dei semafori.

Google non risparmia infine un brutto tiro alla rivale "Mappe" di Apple, aggiungendo anche la possibilità di interagire direttamente con Siri sui dispositivi di Cupertino. A partire dall'estate 2022 basterà pronunciare la frase "Ehi Siri, ottieni indicazioni da Google Maps" per bypassare l'applicazione della Mela morsicata, che pure offre inevitabilmente una maggiore integrazione con iPhone e iPad.

Casello, semafori, orari di viaggio: come funzionerà Maps

Parliamo innanzitutto dei pedaggi autostradali, che ad oggi vengono indicati soltanto in maniera generica (presenti o non presenti). In futuro si potrà conoscere l'esatto importo previsto al casello. Stando a quanto pubblicato in un post dalla stessa Google gli importi diventeranno parte essenziale nella scelta dei percorsi. Non solo, gli utenti potranno rendersi conto di quali siano i costi e confrontarli con quelli dei percorsi con tempo di percorrenza simile.

Laddove previsto verrà valutato da Google Maps anche il diverso impatto degli orari di viaggio sui pedaggi, pratica che tuttavia riguarderà principalmente i tratti autostradali esteri. In alcuni paesi è pratica comune applicare tariffe differenti a seconda che si arrivi al casello in un'ora di punta o in orario a basso livello di traffico.

Le indicazioni relative ai semafori rientreranno invece nella possibilità da parte degli utenti di usufruire di mappe maggiormente dettagliate. Si tratterà in realtà di miglioramenti legati più che altro alla grafica, con le icone semaforiche evidenziate lungo il percorso scelto. Si verrà informati anche in merito alla presenza di eventuali segnali di "Stop".

L'arrivo delle novità è al momento previsto soltanto per alcuni paesi come Stati Uniti, Giappone, India e Indonesia. Non è stato ancora annunciato il percorso, in termini di tempistica, che porterà le nuove funzioni a disposizione degli utenti italiani.