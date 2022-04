Perché non potrai più scaricare queste app su Play Store

Google ha intenzione di bloccare il download di diverse app presenti sul suo Play Store. Una mossa che potrebbe suonare strana dopo la corsa al rialzo degli ultimi anni in termini di numero di applicazioni presenti sulla piattaforma di Big G. Eppure il motivo di questo "taglio" non potrà che fare felici gli utenti di tutto il mondo.

Alla base della nuova mossa di Google vi è la presenza su Play Store di diverse app non aggiornate da tempo. Secondo quanto spiegato anche dalla stessa azienda, qualora si scaricasse un'app non aggiornata agli ultimi sistemi operativi tale applicazione non si integrererebbe perfettamente con uno smartphone al passo coi tempi. Ciò comporterà il malfunzionamento o il mancato funzionamento di diverse funzioni, esponendo a rischi inutili sul fronte sicurezza e privacy.

Attualmente Big G richiede alle applicazioni il rispetto di alcuni parametri. Tra le richieste più importanti quella che vengano interessati dall'aggiornamento API non più "vecchie" della penultima versione.

Stop ai download di vecchie app su Play Store

Google ha quindi intenzione di rendere difficile la vita a chi non ha aggiornato da anni le app caricate sullo store Android. Nessuna rimozione forzata però: pare che inizialmente si limiterà a "nascondere" queste applicazioni agli utenti, facendole risultare progressivamente meno visibili.

Nel corso del 2022, poi, oltre ad essere messe al bando dai risultati di ricerca, risulteranno inoltre non scaricabili nemmeno se trovate. Tuttavia ci sono dei distinguo da sottolineare, ovvero che tali app saranno ancora visibili per quegli smartphone che hanno lo stesso livello di aggiornamento delle applicazioni in questione. Allo stesso modo saranno ancora disponibili qualora in passato siano state scaricate o acquistate dall'utente.

Le nuove politiche in termini di aggiornamento delle app non scatteranno immediatamente dopo l'annuncio di Google, ma ci sarà tempo fino al 1 novembre 2022. Questo periodo consentirà ai creatori delle applicazioni non in regola di aggiornarsi e rimanere al passo coi tempi.