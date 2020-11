Playstation 5, una strana macchia appare sulla scocca

La PlayStation 5, uscita in Italia il 19 di questo mese, sta rivoluzionando il mondo dei videogiochi con una memoria a stato solido velocissima, supporto per feedback aptico, audio a tre dimensioni, realtà virtuale e molto altro. È disponibile in due versioni: con lettore ottico e digital, ovvero non compatibile con i supporti fisici. Per quest'ultima versione i giochi possono essere unicamente scaricati in formato digitale.

La PlayStation 5 ha anche una componente estetica imponente. La sua forma futuristica, con le superfici curve, è senz’altro un capolavoro che funge anche da ornamento vicino al televisore. Eppure questo design pare abbia già manifestato le prime problematiche. Diversi utenti si sono infatti allarmati per l'apparizione di una strana macchia scura sulla superficie della console, un alone molto evidente, considerando il colore bianco dei lati del dispositivo. Gli acquirenti colpiti dal fenomeno si sono raggruppati su Twitter e Reddit dove, da giorni, si discute per capirne l'origine.

Absolutely fuming. Stain on my ps5 don’t no what the fuck it is, little brown mark whiped it and it’s gone worse pic.twitter.com/tj3JtsyyXk — Gibo (@GibosWorld) November 19, 2020

Alcuni ipotizzano si possa trattare di un problema di produzione, poiché vari acquirenti avrebbero notato l'alone subito dopo la prima apertura della confezione. Altri invece raccontano che la macchia diventa visibile solo quando la console è accesa, sospettando quindi un problema di calore e, forse, nel sistema di raffreddamento.





Quale sia l'origine a oggi rimane un mistero. Neanche da Sony sono al momento giunte precise informazioni a riguardo, probabilmente la società stessa sta indagando sul caso. L’ipotesi più plausibile pare possa essere relativa ai materiali della scocca, magari una zona di imperfezione che diventa più evidente con il calore. Eppure rimane anomala la sua apparizione, poiché un difetto di produzione sarebbe sicuramente stato individuato dal controllo di qualità ancora prima di uscire dal magazzino.

In ogni caso, non vengono evidenziati problemi di funzionamento. Possiamo pensare che la qustione sia quindi limitata unicamente all’estetica. Questo però non tranquillizzerà gli appassionati del marchio Playstation, da sempre molto precisi e orientati alla perfezione, sia estetica che funzionale. Negli ultimi giorni, ad esempio, alcuni videogiocatori hanno evidenziato sui social delle imperfezioni minori, come il logo Sony non perfettamente allineato sul controller di gioco.

This PS5 controller has the SONY branding ~1mm off-centre to the left, and at a ~1 degree slant and it bothers me way more than it should.



I’m also available for dinner parties and can provide further great conversation like this. pic.twitter.com/0fQV1LocGu — Ted Timmins (@JustTeddii) November 19, 2020

Nel frattempo, gli appassionati sperano nel lancio di una versione nera. Anche se Sony non ha dato nessun indizio riguardante una simile possibilità, le richieste dei gamer si moltiplicano online. Dopotutto, una colorazione scura risolverebbe anche il problema di eventuali macchie, tanto che alcuni utenti hanno provveduto autonomamente a ridipingere la loro console.