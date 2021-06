Pochi lo vogliono: Apple ferma iPhone 12 Mini

Stop alla produzione di iPhone 12 Mini. Apple mette nel congelatore la versione in miniatura del suo ultimo smartphone, che a conti fatti non avrebbe riscosso il successo sperato. Poche richieste per il piccolo modello, che in termini di vendite non avrebbe neanche lontanamente avvicinato il melafonino di dimensioni normali.

Presentata lo scorso autunno insieme ad iPhone 12, la versione mini è stata pubblicizzata come un modello in tutto e per tutto performante come quello standard. A cambiare sono solo le dimensioni, lo schermo è da 5,4 pollici anziché da 6,1, che lo hanno reso lo smartphone Apple più piccolo di sempre.

Disponibile in varie colorazioni come gli altri modelli dell'edizione 2020 dello smartphone di Cupertino, che ricordiamo comprendono anche i top di gamma iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, la mini è in vendita a circa 100 euro in meno rispetto al modello con dimensioni standard (839 euro anziché 939).

Una vera novità per Apple, anche se purtroppo per l'azienda statunitense sembra si tratti di una scommessa non esattamente vinta. Almeno stando alle indiscrezioni che arrivano dagli analisti di TrendForce, secondo cui la produzione sarebbe già stata fermata.

Eppure inizialmente era stata molta l'euforia legata all'insolito formato e alle diverse colorazioni. Purtroppo per Apple alcuni problemi riguardanti la durata della batteria hanno influito negativamente sul successo dello smartphone. Sicuramente non d'aiuto anche la recente polemica riguardante il sistema operativo iOS 14.6, che a quanto denunciano gli utenti "azzopperebbe" i melafonini.

Nemmeno l'introduzione del colore viola, avvenuta ad aprile, tra le opzioni per la personalizzazione del dispositivo ha invertito le sorti del melafonino in miniatura. Malgrado questo il dispositivo continuerà a essere disponibile per gli appassionati, anche se probabilmente sarà così soltanto fino all'eventuale esaurimento delle scorte.

Addio iPhone 13 Mini?

Il prossimo autunno è atteso il debutto di iPhone 13, la nuova generazione di smartphone Apple. A quanto si rumoreggiava Tim Cook e compagnia avevano già in programma il lancio di un iPhone 13 Mini, sulla scia di quanto avvenuto lo scorso ottobre. Che il presunto flop delle vendite del primo modello in miniatura abbia fatto cambiare idea all'azienda di Cupertino?