Prime Day 2021: Amazon Music Unlimited e Prime Video Channels in sconto

È tempo di Prime Day 2021, quest'anno più che mai ricco di offerte legate allo streaming di musica e video. A renderlo possibile è Amazon, che ha deciso di includere tra i vantaggi 2021 anche accessi vantaggiosi ai servizi Amazon Music Unlimited e Prime Video Channels.

Torna come ogni anno l'evento Amazon che mette a disposizione degli Abbonati Prime una vasta offerta di prodotti a prezzi scontati. Oggettistica, dispositivi, ma non solo, anche molti servizi.

Dispobile dal 21 al 22 giugno, è possibile accedere all'iniziativa sottoscrivendo un piano Prime: Per tutti i nuovi iscritti il servizio sarà gratuito per i primi 30 giorni e darà diritto a consegne rapide e gratuite su molti prodotti. I vantaggi dell'iscrizione non si esauriranno qui, ma si estenderanno a tutti i servizi accessori offerti dalla piattaforma di e-commerce.

Amazon Music Unlimited

Uno di questi è Amazon Music Unlimited, che offre la possibilità di ascoltare i propri brani preferiti senza alcun costo per i primi quattro mesi. L'offerta è disponibile per tutti coloro che si iscriveranno a Prime entro il 22 giugno.

Con questo servizio si avrà accesso a un archivio illimitato, come così illimitati saranno i possibili ascolti anche offline. Preferite i podcast? Nessun problema, anche quelli saranno inclusi. Per usufruire del servizio occorre collegarsi al sito web di Amazon oppure è possibile usufruirne scaricando l'App, disponibile per iOS o Android.

Prime Day: offerta Video Channels

Gli appassionati di cinema non potranno che guarda con attenzione l'offerta dedicata a Prime Video. Il servizio fornito da Amazon punta a fare concorrenza alle altre piattaforme di streaming, fornendo all'utente film, programmi di intrattenimento e serie tv anche originali Prime.

Chi vuole accedere al servizio può farlo utilizzando un dispositivo come Google Chromecast oppure scaricando l'App Prime Video sulla propria smart tv. Possibile anche usufruire del servizio attraverso il sito web Amazon oppure tramite App disponibile per smartphone e tablet (anche qui sia per Apple che per i dispositivi Android).

L'offerta in programma per i Prime Day 2021 prevede la possibilità di usufruire a un prezzo vantaggioso dei vari contenuti speciali disponibili su Prime Video Channels. A soli 0,99 euro per tre mesi si potranno visualizzare illimitatamente, nell'arco dei tre mesi di abbonamento, i contenuti presenti sui canali StarzPlay, Hayu, Crime+Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI e History Play.