Torna il "vecchio" Nokia 6310 (e ci fa giocare a Snake)

Per i nostalgici del "vecchio" telefono cellulare, arriva una buona notizia: a fare la sua apparizione sul mercato italiano sarà una nuova versione del Nokia 6310, uno dei pezzi più iconici della società, presentato qualche mese fa dall'azienda finlandese HMD Global (ora detentrice del marchio).

Lanciato per la prima volta nel lontano 2001, il telefonino aveva un peso di 111 grammi ed una robustezza e compattezza uniche, che ne fecero un articolo di punta. Per non parlare dell'ampia durata della batteria e del gioco Snake, amato da numerosi clienti.

HMD Global ha dunque deciso di tornare alle origini, rilanciando il vecchio modello rivisitato. Si tratta di un cellulare che presenterà le stesse linee del precedente, e sarà dotato della medesima resistenza e durata della batteria.

Il dispositivo, con un design più moderno, sarà però dotato di pulsanti frontali più grandi, un menu zoomato, una radio FM wireless ed il jack cuffie da 3,5mm. Non mancherà, ovviamente, il gioco Snake. Ci saranno differenza anche per quanto concerne il display, si passa dai 96x65 pixel monocromo del modello originale ad uno schermo a colori da 2,8 pollici. Per garantire una migliore leggibilità, il telefonino sarà dotato di una schermata curva da 2,8″ con risoluzione QVGA. Sul retro sarà inoltre presente una fotocamera da 0,3 megapixel, con tanto di flash, e non mancheranno lo slot Sd per la memoria, il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0 ed il supporto per dual Sim. A far parte del pacchetto, il sistema operativo Nokia S30+, installato anche sul modello sul Nokia 3310, il browser Opera Mini, Facebook e molte altre applicazioni. Garantite, inoltre, 16MB di ram e 8MB di spazio di archiviazione esterno.

Ottima la prova batteria, che comunque non raggiungerà i livelli di durata dei vecchi dispositivi Nokia, anche se viene assicurata una lunga autonomia. Si parla di una batteria da 1.150 mAh, che garantirà circa 7 ore di conversazione.

Per coloro che non si sono mai davvero adattati ai nuovi smartphone, o che necessitano di un apparecchio affidabile, sarà possibile acquistare il nuovo Nokia 6310 al prezzo di 59,00 euro. In Italia sono disponibili i colori nero e verde scuro.