Troppi stalker con AirTag, Apple cambia tutto

I casi di persone, soprattutto donne, seguite da stalker tramite gli AirTag di Apple, aumentano con preoccupazione. La Mela aveva già modificato alcune funzionalità dell’accessorio, ad esempio portando da 72 a 24 ore il tempo massimo entro cui un sensore si mette a suonare se lontano dall’iPhone da cui è stato attivato. Ma non è bastato. Adesso, ad ogni prima configurazione degli accessori, un messaggio avvisa che l'utilizzo di un AirTag per rintracciare le persone senza il loro consenso è un crimine in molte regioni del mondo e che il dispositivo ha lo scopo di tracciare gli effetti personali dell'utente e non individui, a loro insaputa. Come se ve ne fosse stato bisogno.

Apple ha inoltre aggiunto alcune precisazioni alla “Guida per l'utente sulla sicurezza personale” degli AirTag. Il documento, in inglese, ricorda che abilitando le notifiche dell’app “Dov’è”, con cui ognuno può gestire i propri AirTag e altri oggetti che hanno un sensore GPS, si riceve un messaggio con scritto “Articolo rilevato vicino a te” nel caso venga riconosciuto un localizzatore, o simili, non associato all’iPhone di riferimento, che si muove insieme all’individuo.

Una novità che diventa particolarmente utile dopo la scoperta che online molti hanno cominciato a vendere AirTag con la piccola uscita audio disabilitata. In questo modo, si elimina la possibilità che una vittima possa accorgersi di un gadget estraneo nelle vicinanze, proprio grazie al suono emesso ogni giorno, se non trova nell’ambiente circostante l’iPhone con cui è stato impostato all’accensione.