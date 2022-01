Email e messaggi, occhio a chi li invia: ecco la lista

Anche le truffe online hanno le loro vittime preferite. Non soltanto in termini di soggetti che potrebbero o meno cadere nella trappola dei cybercriminali. Le preferenze dei truffatori riguardano anche i marchi e le aziende coinvolti loro malgrado nello schema.

A stilare questa speciale classifica è stata la società di analisi Check Point Research, secondo la quale il marchio più bersagliato dai truffatori è l'azienda di spedizioni DHL. Questo sarebbe risultata la compagnia più coinvolta nei tentativi di phishing nell'ultimo trimestre del 2021. Più orientato all'hi-tech il resto del podio, composto da Microsoft e WhatsApp. Subito dietro troviamo Google e LinkedIn, mentre poco più in là (sesto posto) c'è Amazon.

Sul primato di DHL gli esperti ritengono abbia inciso il periodo delle festività natalizie, con un evidente incremento nel volume delle spedizioni. Sempre consistente anche il fronte delle truffe online collegate ai social network e alle app, con WhatsApp che risulta coinvolta nell'11% dei casi accertati.

Truffe online, le vittime preferite e come difendersi

Truffatori sempre al passo coi tempi secondo Omer Dembinsky, Data Research Group Manager di Check Point Software. " I criminali informatici sono opportunisti, " - ha spiegato l'esperto - " approfittano delle tendenze dei consumatori per imitare brand popolari. Per la prima volta abbiamo visto DHL in testa alla classifica dei marchi imitati ".

Nel mirino soprattutto gli anziani, indicata Check Point Software, spesso poco abituati agli acquisti online. In generale sono da considerarsi a rischio coloro che sono alle "prime armi" sul fronte dell'e-commerce e coloro che fanno poco caso a dettagli quali date, indirizzi email dei mittenti, domini. In molti casi dei semplici errori di ortografia in uno di questi elementi può contribuire a smascherare le diverse truffe online.