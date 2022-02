Un vocale da 30 minuti: la novità di Messenger che non piacerà a tutti

Facebook ha introdotto un bel po' di novità per chi usa Messenger. La prima, forse la più attesa, è l'estensione della durata dei messaggi vocali da 1 minuto a 30 minuti. In pratica, possiamo inviare un audio di mezz'ora ai contatti a cui vogliamo più bene (o il contrario, dipende). Data la durata alquanto dilungata del messaggio, prima dell'invio vi è la possibilità di riascoltarlo, per eliminarlo all'occorrenza e crearne uno da zero oppure continuare la registrazione da dove si era lasciata.

La stessa opzione era stata aggiunta a fine dicembre su WhatsApp, che presto vedrà anche l'arrivo di un player per continuare ad ascoltare gli audio mentre si controllano le altre chat. I nuovi pulsanti di pausa e ripresa della registrazione vengono posizionati rispettivamente sui lati sinistro e destro della barra di registrazione mentre l'opzione di eliminazione e invio è al di sotto.

Un'altra caratteristica svelata da Meta su Messenger è la modalità Vanish, ossia i messaggi effimeri. Questa permette l'eliminazione automatica dei contenuti dopo essere stati visti dal ricevitore. Anche questo è un aggiornamento che si ispira a WhatsApp. Gli utenti possono inviare GIF, meme, adesivi e reazioni in modalità Vanish, certi che dopo la visualizzazione non saranno più disponibili.

Se queste novità riguardano la piattaforma a livello globale, con un'effettiva disponibilità in fasce di rilascio graduale, sarà solo per gli statunitensi la possibilità di inviare e ricevere pagamenti tramite Messenger anche nei gruppi di amici e conoscenti. A differenza di adesso, dove il trasferimento di valuta avviene nelle chat uno a uno, con Split Payments si può creare una lista dei contatti dai quali si aspetta un pagamento, eventualmente suddividendo la spesa per cifre e descrizioni specifiche. Buono per dividersi il conto di una cena al ristorante o il regalo di compleanno in comitiva.