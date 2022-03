WhatsApp apre ai file "pesanti": qual è il nuovo limite

Tempo di novità per WhatsApp, che in pochi giorni ha annunciato diversi cambiamenti per i propri utenti. Se ieri abbiamo parlato di un cambiamento poco gradito, ovvero l'imminente addio a un certo numero di dispositivi, oggi le cose sono decisamente differenti. L'app ha deciso di aprire allo scambio di file pesanti fino a 2 GB.

Un netto cambio di passo rispetto a quanto previsto finora, con gli utenti WhatsApp abilitati a scambiare file che non pesassero più di 100 MB. L'app posseduta da Meta (al pari di Facebook e Instagram) cerca quindi di recuperare un altro dei ritardi accumulati rispetto a Telegram, dove tale soglia è stata adottata da circa due anni.

La novità per lo scambio di file è prevista con l'aggiornamento alla versione Beta 22.7.0.76 per gli iPhone che girano su iOS 15. Attualmente però sarebbe stata avvistata soltanto in Argentina, dove alcuni utenti stanno portando avanti una fase di test specifica.

Quando arriverà a tutti gli utenti

Come spesso accade, l'avvio della fase di test non rappresenterà automaticamente l'anticipazione di una novità certa. Questa prima azione ha lo scopo di consentire a WhatsApp di valutarne la fattibilità. Se tutto andrà bene, e non ci saranno ripensamenti, allora il rilascio avverà anche per i restanti utenti. In caso contrario l'app potrebbe decidere persino un clamoroso passo indietro, mantenendo il limite attuale di 100 MB (piuttosto restrittivo rispetto alla concorrenza).

Le altre novità in arrivo

Tra le nuove funzioni in arrivo e quelle che si stanno già raggiungendo tutti gli utenti, WhatsApp non si sta certo risparmiando. Di grande interesse si è rivelato ad esempio il Multi-dispositivo, che consentirà di utilizzare la piattaforma su più apparecchi (anche a telefono spento). Non solo, c'è attesa anche per le annunciate reazioni ai messaggi: nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare una emoji per esprimere le proprie sensazioni in merito a un messaggio ricevuto.