WhatsApp, in arrivo foto di copertina come su Facebook

WhatsApp nell'ultimo periodo ci ha abituati a un certo numero di cambiamenti. Novità che si susseguono allo scopo di migliorare l'esperienza degli utenti e di arginare la perdita di iscritti causata da alcune polemiche, più o meno fondate, sulla questione privacy. In questo caso al centro delle modifiche c'è il profilo utente, in particolar modo l'introduzione delle foto di copertina.

Fino a oggi il profilo WhatsApp di un utente mostrava unicamente la sua foto, nell'immagine arrotondata di fianco ai messaggi e nell'anteprima del profilo. In ultimo poteva essere visualizzata estesa la medesima immagine di profilo, ma nulla di più. Ora le cose sembra siano destinate a cambiare, con l'app di messaggistica istantanea che ha messo a punto un cambio di passo sullo stile di quanto accade su Facebook e Instagram.

Come accade già per la foto di profilo sarà possibile caricare un'immagine già presente nella libreria del proprio smartphone o scattarne una ex novo con la fotocamera. Una volta attiva la foto di copertina sul proprio profilo comparirà automaticamente dietro quella del profilo, con tanto di "tasto" per modificarla.

Foto di copertina su WhatsApp, chi potrà averla

Avvistata da WABetaInfo, al momento la nuova opzione risulta ancora in fase di test. Soltanto i beta tester hanno al momento accesso alla funzionalità: per l'arrivo in pianta stabile occorrerà attendere, salvo imprevisti, ancora qualche settimana. La novità ad oggi sembrerebbe destinata unicamente agli account WhatsApp Business, gli utenti aziendali. Lo scopo è quello di consentire alle imprese di mostrare meglio le proprie caratteristiche e la propria mission attraverso questo ulteriore strumento. La foto sarà visibile a tutti, account business e non.

Il fatto che la foto di copertina non sia stata ancora aperta anche agli utenti standard non esclude a priori che ciò possa accadere in un prossimo futuro. Chissà che proprio un eventuale successo lato aziendale non porti WhatsApp a estendere la novità a tutti.