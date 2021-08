WhatsApp? Ecco quando non serve più lo smartphone

WhatsApp su computer o tablet senza avere lo smartphone acceso? Presto la tanto attesa opzione diventerà realtà. Per alcuni già lo è, grazie all'installazione della nuova versione beta dell'app di messaggistica istantanea. Una svolta a lungo attesa dagli utenti, che segue quanto già fatto in passato da competitor come Telegram e WeChat.

Non sarà più obbligatorio lasciare accesso o connesso il proprio smartphone. Basterà che si acceda inquadrando il QR Code, come accade già ora, per accedere immediatamente alle proprie chat. A differenza di quanto accade ora, però, non sarà necessario un pairing costante con il dispositivo portatile: si potranno ricevere messaggi, foto, video e audio anche nel caso in cui il telefonino dovesse spegnersi o avere problemi di rete.





Decisamente comodo per molti utenti con l'ansia da batteria, che potranno restare connessi anche nel caso in cui abbiano dimenticato il caricabatterie a casa o siano privi di un powerbank. Al momento si tratta di una funzionalità presente soltanto nella versione beta di WhatsApp Desktop, ma entro pochi mesi le nuove funzionalità dovrebbero essere accessibili per tutti. Si parla di fine 2021, inizio 2022.

WhatsApp Desktop in versione beta è disponibile sia per Windows che per macOS. Le novità per gli utenti dell'app di messaggistica non sono però finite qui. In arrivo anche i nuovi controlli per i messaggi audio: la registrazione mostrerà in diretta i livelli di volume, oltre a dei tasti per mettere in pausa il vocale, lasciarlo in sospeso o inviarlo.

Non solo WhatsApp Desktop, le novità per iPad

Novità piuttosto interessanti anche per gli amanti dei tablet Apple, con l'arrivo di un'app specifica per iPad. Si tratta della prima applicazione appositamente studiata per l'accesso tramite questo dispositivo, che permetterà di utilizzare WhatsApp al pari di uno smartphone e di eliminare le penalizzazioni per gli utenti iPadOS.

Curiosità anche in relazione a un'altra novità in arrivo: WhatsApp renderà più semplice il trasferimento delle chat da Android a iPhone e viceversa.