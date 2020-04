WhatsApp limita l'inoltro dei messaggi a più di una chat

In tempi di pandemia di coronavirus, chiusi in casa giorno e notte e trascorrere le nostre giornate, la noia e la quotidianità ormai sempre uguale viene allietata – o disturbata – dai messaggi che ci possiamo scambiare via Whatsapp. Ecco, d'ora in poi, però qualcosa potrebbe cambiare. Anzi, cambierà di certo. Perché? Presto detto: l'applicazione di messaggistica istantanea ha comunicato una rivoluzione che di fatto andrà a limitare la possibilità di inoltrare i messaggi "virali" (ovvero quelli che fanno parte di una classica catena, essendo stati ricevuti e inviati plurime volte) solamente a una chat per volta.

Al momento, infatti, ogni utente di Whatsapp può inoltrare qualsiasi messaggi – virale o meno che sia – fino a un massimo di cinque conversazioni alla volta (singole o di gruppo). Ecco d'ora in avanti i messaggi virali contrassegnati con una doppia freccia potranno essere rispediti solamente a una chat per volta. Questo nell'ottica di combattere, per quanto possibile, la diffusione delle fake news, che stanno dilagando in queste settimane di emergenza causa pandemia di coronavirus.

Alt, attenzione: la stretta decisa da Whatsapp non è ancora entrata in vigore, ma sarà introdotto con il prossimo aggiornamento disponibile dell'applicazione stessa.

A darne notizia ci ha pensato Whatsapp in prima persona, che ha comunicato il cambio di politica con una nota sul proprio blog: "In questo particolare momento di emergenza, durante il quale miliardi di persone non possono vedere amici e parenti a causa della pandemia di Covid-19, Whatsapp si conferma un valido alleato per comunicare non solo con i propri cari, ma anche con medici e insegnanti" . Dunque, nel prosieguo del comunicato si legge: "Tutti i messaggi e tutte le chiamate di Whatsapp sono protetti per impostazione predefinita dalla crittografia end-to-end, in grado di garantire la massima sicurezza per le conversazioni private. Nel 2019 abbiamo presentato la funzione che consente di riconoscere i messaggi che sono stati inoltrati molte volte. Si tratta di un'etichetta dotata di una doppia freccia, che contraddistingue i messaggi di dubbia provenienza. Ora questi messaggi potranno essere inoltrati a una sola chat alla volta" .