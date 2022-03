WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone, ecco quali

Gli aggiornamenti per quanto riguarda smartphone e sistemi operativi vanno avanti, vantaggi e svantaggi inclusi. Poter disporre di software sempre più efficienti e performanti presenta alla lunga il suo conto, escludendo da determinate applicazioni una serie di smartphone. Questo sta accadendo nuovamente con WhatsApp, che dal 1 aprile non sarà più disponibile per diversi dispositivi Apple e Android.

Si tratterà come al solito dei dispositivi più “datati”, acquistati quindi diversi anni fa. Chi più chi meno, tutti i sistemi operativi tendono a escludere nel tempo dagli aggiornamenti gli smartphone non più in grado di stare al passo. Principalmente questo avviene per limiti “fisici”, ovvero per l’impossibilità degli apparecchi di reggere il peso dei nuovi sistemi operativi.

Di conseguenza, quando un sistema operativo smette di ricevere gli aggiornamenti anche lo smartphone va incontro a qualche difficoltà. In merito a WhatsApp sono finiti in questo vortice anche gli OS Android 4.04 e iOS 9. Tutti i dispositivi che non possono passare a un sistema operativo più recente dovranno cedere il passo.

Cosa fare quando WhatsApp smetterà di funzionare

Per quanto ancora funzionanti come telefoni, invio di SMS e per l’utilizzo di diverse altre applicazioni, sul fronte WhatsApp purtroppo ci sarà poco da fare. Lo smartphone dovrà essere sostituito con l’acquisto di un dispositivo più recente.

Non sono richiesti requisiti di livello elevato per utilizzare WhatsApp, quindi anche un prodotto di fascia economica medio-bassa sarà perfettamente funzionale allo scopo. In alternativa è sempre possibile scegliere di regalarsi quello smartphone di fascia alta, ad esempio un iPhone 13 o un Samsung S22, di cui a lungo si è rinviato l’acquisto.

Chi ha aderito alla versione Beta potrebbe riuscire, evitando di cancellare la propria cronologia e i dati presenti sul browser, a utilizzare WhatsApp Web. Questo potrebbe far guadagnare alcuni giorni extra, ma non è da considerare una soluzione a lungo termine.