WhatsApp, la novità più attesa: arriva la modifica dei messaggi inviati

La lunga attesa per gli utenti WhatsApp sembra sia destinata a finire. Non stiamo parlando dei già annunciati arrivi delle reazioni ai messaggi o della possibilità di utilizzare l'app su più dispositivi, anche senza accendere il telefono. Questa volta si parla della tanto discussa possibilità di modificare i messaggi inviati ai propri contatti.

Quante volte sarà capitato di inviare messaggi e di accorgersi un attimo dopo di aver digitato male un nome o aver commesso un "orrore" grammaticale non voluto. Non di rado parte della colpa è da condividere con il proprio correttore automatico, ma l'esito è comunque lo stesso: impossibilità di modificare quanto scritto. Tutto questo sembra destinato a diventare presto storia vecchia secondo il team di esperti di WaBetaInfo, che avrebbe trovato tracce di questa nuova funzione nel codice della versione beta.

Una funzione che permetterebbe a WhatsApp di colmare un'altra delle lacune rispetto a uno dei suoi maggiori concorrenti, Telegram. Quest'ultimo già da tempo permette la modifica dei messaggi inviati, evitando così incomprensioni ed errori. Un progetto a dire il vero già abbozzato da WA nel 2017, salvo poi effettuare un clamoroso passo indietro al momento di concretizzare l'operazione. L'avere ripreso in mano il progetto dovrebbe far ben sperare gli utenti, anche se mancano ancora diversi dettagli; non è chiaro ad esempio se verrà o meno prevista una cronologia delle modifiche.

WhatsApp, modifica ai messaggi in arrivo?

Al momento l'arrivo dell'attesa funzioe su WhatsApp sembra ancora in fase di definizione. Difficile da prevedere secondo WaBetaInfo con quali tempistiche potrà essere messa a disposizione degli utenti. Da quanto si sa risulterebbe ancora in fase embrionale, per quanto circolerebbero alcuni screenshot relativi all'inserimento del tasto modifica al fianco di quelli info e copia.

Di certo si dovrà attendere che la nuova funzione passi attraverso la fase di test da parte degli utenti beta. Difficilmente si potrà arrivare a un lancio definitivo entro la fine del 2022.