WhatsApp rivoluziona i vocali: ecco come si ascolteranno

Sembra un periodo di particolare fermento per WhatsApp, considerata la frequenza con cui si susseguono gli annunci dell'azienda che fa capo a Meta. L'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato una nuova rivoluzione per quanto riguarda i messaggi vocali.

Dopo aver presentato nei mesi scorsi la possibilità di registrare i propri messaggi vocali potendo ascoltarli prima dell'invio, WhatsApp guarda ora ai vocali ricevuti. Finora basta un minimo spostamento per interromperne la riproduzione, figuriamoci abbandonare la finestra in cui ci si trovava.

I nuovi vocali non soltanto permetteranno un ascolto ininterrotto, anche in caso di rotazione della schermata dello smartphone. Sarà possibile continuare ad ascoltare gli audio anche se ci si sposterà in un'altra chat o si accederà ad esempio alle impostazioni. Uscendo dalla finestra di riproduzione apparirà un player che consentirà di riprodurre, mettere in pausa o chiudere l'audio.

Nuovi vocali WhatsApp, quando arriveranno

Come ormai ci ha abituato a vedere, l'annuncio delle novità introdotte da WhatsApp interesserà inizialmente soltanto gli utenti beta. Questo vuol dire che soltanto chi ha aderito al programma per beta tester avrà accesso da subito al player audio.

A chi ha più pazienza basterà aspettare ancora qualche settimana o mese per vedersi recapitato, sotto forma di aggiornamento, la nuova modalità di ascolto. Se invece essere pazienti non è il vostro forte o semplicemente la novità vale la pena di accelerare un po' i tempi basterà dire di sì al multidispositivo e accedere alla versione Beta.

Il player audio per l'ascolto dei messaggi vocali al di fuori delle chat comparirà all'istante, anche se probabilmente sarà comunque necessario procedere a un aggiornamento dell'applicazione.

Aggiornamento WhatsApp che in questi giorni sta portando agli utenti beta anche un'altra novità, ovvero quella che coinvolge la pagina dei contatti. Nello specifico compariranno alcune nuove icone nella pagina profilo di un singolo account, tra le quali quella che offrirà un accesso rapido alla ricerca all'interno dei messaggi scambiati con quello specifico utente.