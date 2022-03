WhatsApp si rifà il look: cosa cambia per i contatti

WhatsApp in questo periodo ha annunciato diverse nuove funzioni in arrivo per gli utenti. Dal molto apprezzato sistema multi-dispositivo fino all'introduzione del Code Verify per incrementare la sicurezza di chi utilizza WhatsApp Web attraverso il proprio browser.

Da non dimenticare inoltre l'annuncio riguardante l'arrivo delle reazioni ai messaggi. Nell'attesa di queste novità maggiori, ecco che WhatsApp riserva qualche altra piccola sorpresa ai propri utenti, ad esempio modificando un po' la pagina dei singoli contatti. Si tratta di modifiche mutuate dalla versione Business, che in diversi casi ha fatto da apripista alle innovazioni lanciate dall'app di messaggistica istantanea.

Come sottolineato dal sito WABetaInfo, si tratterà dell'applicazione dell'UI vista sugli account Business anche a quelli tradizionali. C'è un però, ovvero ci sarà da passare prima per l'utilizzo da parte degli utenti beta. Solo in un secondo momento arriverà a tutti gli altri account.

Sullo stesso WABetaInfo è stato sottolineato come alcuni utenti "normali" stiano già ricevendo l'aggiornamento. Un'eventualità che potrebbe voler dire che manca ormai davvero pochissimo al definitivo via libera.

WhatsApp rifà il look ai contatti, cosa cambia

Cosa cambierà nei fatti per gli utenti che riceveranno questo aggiornamento? Innanzitutto qualche piccola novità grafica, ma anche un'innovazione più tecnica che potrebbe fare comodo soprattutto a chi da sempre fatica a ritrovare la ricerca all'interno dei messaggi.

Modifiche in arrivo innanzitutto per quanto riguarda i tasti relativi alla chiamata e videochiamata, con la nuova pagina contatto che dovrebbe risultare più semplice e intuitiva. Sotto la foto dell'utente compariranno tre pulsanti utili per l'avvio delle conversazioni (con o senza video) e per la ricerca all'interno dei messaggi scambiati con quel contatto.

Non più soltanto la possibilità di scorrere i media inviati e ricevuti tramite WhatsApp, ma anche la possibilità di cercare una o più parole all'interno delle singole conversazioni. L'icona della ricerca sarà una lente d'ingrandimento, mentre per chiamate e videochiamate compariranno le tradizionali icone a forma di cornetta telefonica e videocamera.