Whatsapp si migliora: ecco tutte le novità dell'app

Whatsapp è la piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata al mondo. Si calcola che sul pianeta ci siano oltre 2 miliardi di utenti attivi su Whatsapp, un numero enorme destinato a crescere ancora. Nel 2014 è entrata a far parte del gruppo Facebook ed è comprensibile che i suoi sviluppatori siano costantemente al lavoro per migliorarne funzionalità e fruibilità per gli utenti. In questi giorni è il corso il roll out per il rilascio di nuove funzionalità che serviranno a implementare l'esperienza d'utilizzo e rendere la piattaforma ancora più godibile. Alcuni aggiornamenti di Whatsapp sono già stati rilasciati, altri saranno resi disponibili a breve.

Anteprima delle immagini

Lo scambio di immagini su Whatsapp ha assunto volumi straordinari. Sono miliardi i file che quotidianamente vengono inviate con l'applicazione di messaggistica istantanea. Dai documenti lavorativi alle fotografie di una gita in barca, la facilità (e gratuità) con cui si possono scambiare foto e immagini su Whatsapp è stato uno dei volani del suo successo. In questi giorni è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, al momento disponibile solo per i device iOS, che migliora l'approccio dell'utente alle immagini.

Nelle versioni rilasciate finora, infatti, alle anteprime delle immagini era attribuito uno spazio di default nell'insieme della schermata della chat. Per apprezzare la foto o il documento nella sua interezza era necessario aprire l'anteprima. D'ora in poi non sarà più così, perché con il nuovo aggiornamento di Whatsapp l'anteprima si adatterà al formato dell'immagine inviata e ricevuta. Si tratta di una soluzione già ampiamente utilizzata dall'applicazione concorrente, Telegram, che crea anteprime funzionali e, soprattutto, capaci di adattarsi al numero e al tipo di immagini inviate.

Messaggi effimeri

Tra le funzioni meno note ci sono i messaggi effimeri, ossia quelli a termine che si cancellano automaticamente dopo 7 giorni dall'invio in una chat. Whatsapp ha deciso di implementare anche questa funzione, rendendola disponibile a tutti anche nei gruppi. Finora era una prerogativa solo degli amministratori. Dal prossimo aggiornamento che verrà rilasciato a breve, quindi, ogni partecipante a una chat di gruppo potrà azionare la spunta dei messaggi effimeri. Resta, però, la prerogativa per gli amministratori di intervenire sull'impostazione.

Trasferimento chat Whatsapp da S.O. diversi

Tra gli aggiornamenti previsti nel breve/medio periodo c'è anche uno dei più attesi, che permetterà di trasferire comodamente le chat da un dispositivo iOS a uno Android e viceversa. Al momento i due sistemi non comunicano in alcun modo tra loro ed è possibile effettuare lo spostamento solamente utilizzando parti terze. Con uno dei prossimi aggiornamenti, invece, Whatsapp abbatterà anche questo muro.