Star, musica, Cecchetto e Il Volo per un sabato di "Felicità 2023"

Se avete voglia di musica, mare, personaggi dello showbiz italiano raccontati con semplicità e passione da uno che di vip se ne intende, ospitandone a decine ogni estate e inverno a Ischia e a Capri, domani potrete sintonizzarvi su Raidue alle 12 per seguire Felicità 2023. È il programma realizzato da Pascal Vicedomini il quale, grazie ai suoi Festival, Ischia Global e Capri Hollywood, cattura nella sua rete tante star. Protagonista della terza puntata della serie in onda i sabati d'agosto sono Riccione, Claudio Cecchetto (nella foto) e i giovani tenori de Il Volo. «Un doveroso omaggio ad una capitale del turismo e del divertimento romagnolo in un anno speciale per questa terra», spiega Vicedomini. E per salutare il loro talent-scout Cecchetto, originario del Veneto ma romagnolo di adozione, ci saranno anche Amadeus e Fiorello. Nel programma si approfondisce la vita e la storia del produttore, conduttore e imprenditore che ha guidato la formazione musicale di tanti giovani italiani e scoperto tanti artisti. Terza parte dedicata ai tre tenori del Volo (Gianluca, Ignazio e Piero) che sono ormai entrati nella storia della musica mondiale. «Ritrovarli - continua Vicedomini - è sempre una forte emozione. Li abbiamo visti nascere e crescere con Michele Torpedine e con il maestro Tony Renis, il primo ad essersi speso per la loro carriera negli Stati Uniti». A completare la trasmissione ci sono la rubrica sul cinema presentata da Soleil Sorge con Enrico Vanzina e quella sul benessere con il professor Pietro Lorenzetti. Tra gli altri ospiti della puntata, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il maestro Leonardo De Amicis per la Festa della Perdonanza Celestiniana di L'Aquila e il cantautore Erminio Sinni.