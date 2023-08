Eh no, queste immagini non ve le dovete perdere. I momenti d'oro di Morandi, Baglioni e Fiorello. Li ripropone Raiuno sotto la formula interessante di TechetecheShow, cioè il collage degli spezzoni conservati negli archivi Rai con aggiunta di presentazione di un altro volto noto, Flavio Insinna. Si comincia stasera, sempre dopo il Tg1 alle 20,35, e poi per altri due venerdì: un appuntamento per protagonista, non solo mezzora, ma tutto il prime time. La nuova trasmissione va a pescare nel meglio delle immagini custodite negli archivi Rai, selezionate dalle Direzione Teche. Insinna racconterà i tre giganti dello spettacolo nei luoghi dove hanno mosso i primi passi delle loro vite e carriere. Ad aprire la serie stasera sarà Gianni Morandi con una puntata dal titolo Un mondo d'amore in cui si vedrà l'artista emiliano raccontato nelle canzoni, nelle interviste, negli spezzoni di film e nelle vesti di conduttore, partendo dalla piccola Monghidoro, nella provincia emiliana, per arrivare a Bologna, dove prese il volo verso il successo. In concomitanza con l'evento RaiPlay propone Stasera Gianni Morandi, la serata del 17 maggio 1969 diretta da Antonello Falqui con grandi ospiti come Florinda Bolkan e Mario Carotenuto.

Poi venerdì 1 settembre il viaggio prosegue nella Roma di Claudio Baglioni, dai quartieri popolari, dove è nato e cresciuto, fino a San Pietro, passando per le piazze che sono state teatro dei suoi concerti in cui sono risuonate le note di brani famosissimi come Questo piccolo grande amore.

TechetecheShow sbarca poi venerdì 8 settembre nella Sicilia di Rosario Fiorello, da Catania, dove è nato, fino a Taormina, ai luoghi dove ha cominciato la sua carriera da imitatore gettando le basi del suo successo, in una divertente selezione di sketch, canzoni ed esibizioni con artisti italiani e stranieri.