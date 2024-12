Con Telepass la mobilità green prende il volo anche a Fiumicino

Ascolta ora 00:00 00:00

Parcheggi l'auto e intanto, mentre prendi il volo, la ricarichi. La nuova frontiera della mobilità sostenibile si spalanca grazie ai più innovativi servizi in favore di chi viaggia. Telepass, leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa, ha accelerato questo processo lanciando una nuova soluzione in partnership con Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys.

Si tratta di «Park & Charge», un servizio grazie al quale i clienti Telepass potranno parcheggiare in un'area dedicata e ricaricare le auto elettriche o ibride durante il loro viaggio aereo. Il tutto, con un'esperienza completamente digitalizzata e un'unica tariffa omnicomprensiva dei servizi offerti nel posteggio.

«Il nuovo servizio consente al cliente Telepass di pagare in unica tariffa il parcheggio e la ricarica elettrica. Una tariffazione tutto incluso è un altro esempio di vera innovazione che conferma la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida con l'impegno alla sostenibilità, offrendo ogni giorno ai nostri clienti servizi esclusivi», ha dichiarato Aldo Agostinelli, chief consumer sales & marketing officer di Telepass. Presso l'edificio Multipiano B dell'aeroporto «Leonardo da Vinci», al piano 1 che dispone di un parcheggio elettrificato di 74 stalli i clienti Telepass potranno usufruire di 32 posteggi riservati a loro uso esclusivo. Presso le colonnine attualmente presenti nei parcheggi dell'aeroporto di Roma Fiumicino vengono mediamente ricaricati 21,5 kilowattora ed è del 3,8 la percentuale di viaggiatori che raggiungono in auto i parcheggi dello scalo aeroportuale romano con veicoli a propulsione esclusivamente elettrica (Bev) o ibridi plug-in (Phev), a fronte di una media nazionale pari a circa l'1% del parco auto italiano.

Il servizio lanciato all'aeroporto Leonardo da Vinci presenta importanti vantaggi: dalla possibilità di pagare parcheggio e ricarica elettrica in un'unica soluzione alla disponibilità di stalli riservati dove ricaricare automaticamente l'auto, senza nemmeno preoccuparsi di utilizzare il proprio cavo, essendo le colonnine già dotate del necessario accessorio. Trattandosi di un servizio digitale, gli utenti non dovranno preoccuparsi di ritirare e conservare il ticket per il pagamento, né dovranno recarsi alla cassa prima di uscire dalla struttura. Inoltre, grazie a questa soluzione, non ci sono extra-costi legati all'occupazione della colonnina al termine della ricarica, prassi invece usale per il tradizionale servizio di ricarica.

«Siamo convinti che l'introduzione del nuovo servizio Park & Charge possa contribuire a rendere ancor più piacevole, rapida e digitale l'esperienza di viaggio dei passeggeri di Fiumicino, che si conferma sempre più piattaforma d'innovazione pronta ad accogliere e a sperimentare nuove soluzioni di mobilità sostenibile anche consentite dal ruolo di Charging Point Operator (gestore di infrastrutture di ricarica) di Adr Mobility», ha spiegato Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma (Gruppo Mundys). «Park & Charge rappresenta la prima realizzazione concreta di un progetto che si può esportare e proporre su altri snodi strategici del Paese, per esempio stazioni intermodali e location urbane a elevato traffico, per soddisfare le nuove esigenze e migliorare l'esperienza complessiva di viaggio», ha aggiunto Lorenzo Della Valle, strategy director di Mundys, per il quale il servizio «risponde perfettamente a una logica di open-innovation e insiste in termini di offerta sostenibile nel solco della transizione energetica».

I parcheggi sono il secondo servizio integrato già nel 2010 da Telepass, la cui offerta, con oltre 400 strutture convenzionate in Italia e più di 900 tra Francia, Spagna e Portogallo, è oggi la più capillare sul territorio nazionale.

Il futuro è rappresentato dalla realizzazione di aree riservate nella quali il cliente ha a disposizione una pluralità di servizi attraverso un'esperienza di accesso, fruizione e pagamento completamente automatizzata e abilitata unicamente dal dispositivo Telepass.