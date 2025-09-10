Alcaraz diventa biondo platino: il motivo del cambio di look dopo la vittoria contro Sinner

La vittoria di Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner che gli è valsa anche il primato nella classifica mondiale è stata davvero festeggiata in tutti i modi: dopo che le cronache americane lo hanno pizzicato in un club esclusivo di New York dove si dice abbia speso una fortuna (per lui non è un problema), lo spagnolo adesso ha nuovamente cambiato look dopo le prime radicali modifiche prima dell'inizio degli Us Open.

Qual è il nuovo look

Il murciano aveva già fatto parlare di sé un paio di settimane fa presentandosi agli allenamenti a Flushing Meadows con la testa completamente rasata. Nelle ultime ore, però, si è spinto ancora oltre pubblicando sulla sua pagina Instagram una Storia molto significativa con scritto "To be continued", in pratica "Non è ancora finita". E no, il 22enne ha la testa che adesso è completamente di color biondo platino come ha confermato e mostrato sui social il suo barbiere personale, Victor Martinez, svelando per primo il nuovo look.

La frase del barbiere

Emblematica la didascalia che ha accompagnato anche un breve video con un leggero ritocco sotto la nuca. " Di nuovo al numero 1 e con un nuovo look. Carlos, siamo pazzi ", ha spiegato Martinez con una serie di foto che documentano tutto: dall'errore iniziale, alla prova con la parrucca bionda fino allo scatto finale prima della rivelazione in biondo platino.

Le ipotesi di questa trasformazione

Alcaraz è un tipo che sa mantenere le promesse, sia in campo che fuori dal campo: ha provato a sistemare il suo gioco in modo da poter dare fastidio a Sinner e riprendersi la rivincita dopo Wimbledon e aveva promesso cosa avrebbe fatto in caso di vittoria agli Us Open. I capelli rasati? Se vinco il torneo farò ancora meglio, vedrete" . Come si suol dire in questi casi, detto fatto. Anche il suo barbiere ha dichiarato ai media spagnoli, mostrando con orgoglio il suo lavoro, che ciò che gli riempie davvero l'anima è il talento e la dedizione di persone come Alcaraz.

Gli uomini si vestono dai piedi in su, e questo ragazzo mantiene la parola...

". Il nuovo look sembra molto apprezzato sui social con migliaia di commenti e interazioni e la creazione di un hastag ad hoc: "Blondecaraz".