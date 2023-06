Alcaraz-Djokovic, che sfida in semifinale al Roland Garros

A Parigi è già considerata come una delle gare più attese degli ultimi anni: il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, sfiderà venerdì 9 giugno al Roland Garros l'uomo dei 22 Slam, il serbo Novak Djokovic, attuale numero tre del mondo. Il campione 20enne nato a El Palmar ha vinto in tre set contro il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2 6-1 7-6(5) mentre Nole aveva avuto la meglio, alcune ore prima, contro il russo Karen Khachanov dopo aver perso il primo set 4-6 ma riprendensosi alla grande con un 7-6(0) 6-2 6-4.

Che sfida sarà

La gara tra i due campioni di questo sport, il nuovo che avanza e uno tra i più forti tennisti di sempre sarà il loro secondo scontro in assoluto e il primo in una gara del Grande Slam. L'unico precedente tra i due risale all'Atp Masters 1000 di Madrid del 2022 con Alcaraz che si era imposto con il punteggio di 6-7 7-5 7-6 in un gara molto equilibrata e piena di colpi incredibili come dimostrato anche dai due tie-break. In un torneo come il Roland Garros in cui si gioca al meglio dei cinque set la battaglia è assicurata.

Le dichiarazioni di Alcaraz

Intervistato dalla stampa internazionale dopo aver sconfitto Tsitsipas, Alcaraz ha detto la sua sull'attesissima sfida. " È la gara che tutti vogliono vedere. Direi che sarà davvero una bella partita da giocare e anche da guardare, ho voglia di giocarla davvero bene", ha dichiarato, sottolineando che se si vuole essere i migliori " devi battere il migliore. Novak Djokovic in questo momento è uno dei migliori giocatori al mondo" . Per quanto riguarda una previsione sulla gara, lo spagnolo ha dichiarato che tenterà di imporre sul suo stile di gioco anche se " Novak è uno dei migliori della storia e non penso mai se sarà in grado di tenere il passo con me, ma piuttosto il contrario; se sarò in grado di sopportare il livello di richieste che lui pone ". Nonostante il precedente vittorioso, Carlos vola basso: " Sarà una gara davvero dura per me ma non vedo davvero l'ora di giocarla ".

Le dichiarazioni di Djokovic