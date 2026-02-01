Alcaraz "scappa" da Sinner: qual è la nuova classifica Atp

Il 2026 del tennis è iniziato sotto la stella di Carlos Alcaraz: la vittoria degli Australian Open si può considerare un'impresa a tutti gli effetti ma non perché non fosse alla portata del numero uno del ranking mondiale Atp (sarebbe un controsenso) ma per essere diventato il più giovane tennista di questo sport ad aver vinto almeno una volta tutti i tornei del Grande Slam.

La "rincorsa" di Sinner

L'aver sollevato il trofeo in terra australiana, poi, fa sì che Carlos sia sempre più il numero uno visto che il divario tra lui e Jannik Sinner si allarga sempre di più. Jannik, vincitore dello scorso anno, si è fermato in semifinale non riuscendo a difendere i 2000 punti che vanno al vincitore. Al contrario, Alcaraz ha incrementato il suo vantaggio conquistando il bottino pieno e aggiungendo tanti più in più rispetto all'edizione 2025 quando è stato sconfitto ai quarti di finale da Zverev.

Il nuovo ranking Atp

Cosa significa? Che adesso lo spagnolo ha 13.650 punti con un incremento di ben 1.600 punti, l'altoatesino invece ne ha 10.300 ovvero 1.200 in meno per la sconfitta in semifinale. Facendo un rapido calcolo, quindi, 3.350 punti di distacco, un bel po' per far dormire sonni tranquilli al numero uno e un divario importante con il nostro Jannik.

Cosa accadrà nei prossimi mesi

Non potendo prevedere l'andamento dei prossimi tornei, una buona notizia per il numero due del mondo Sinner però c'è: visto che lo scorso anno è stato costretto allo stop forzato per il caso Clostebol, l'azzurro non ha punti da difendere ma soltanto da guadagnarne da febbraio a maggio. Per Alcaraz, invece, discorso diverso visto che deve provare a preservare (o incrementare) i 2.340 punti. Tanti, certo, ma non sufficienti per un'eventuale rimonta di Sinner per il sorpasso in classifica: a vantaggio di Carlos ci sono soprattutto i tornei di Miami e Madrid dove ha trionfato.

L'italiano, invece potrà contare soprattutto sui mille punti messi a

disposizione dai toreni sul cemento americano del mese di marzo (prima Indian Wells poi i Miami Open) ma è molto difficile che possa sorpassare Alcaraz prima di maggio o giugno con gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros.