Nadal salta anche Barcellona (e ora il Roland Garros trema)

Dopo la rinuncia al torneo di Montecarlo, Rafa Nadal è costretto al forfait anche al torneo di Barcellona, al via lunedì. "Barcellona è un torneo speciale per me, perché è il mio club di adozione e giocare in casa è una sensazione unica. Però non mi sento pronto, per cui continuerò ad allenarmi per tornare a competere". Sono queste le parole scritte dal tennista spagnolo sui suoi profili social.

Il campione maiorchino, dopo l'infortunio accusato all'Australian Open (lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra), ha iniziato un percorso riabilitativo, che non è ancora terminato. Dopo aver salutato il torneo di Montecarlo, che in carriera ha vinto 11 volte, Rafa salterà anche Barcellona (vinto 12 volte).

"In bocca al lupo al mio amico David Ferrer (direttore del torneo, ndr) e a tutta la sua squadra per questa edizione del Godó, che sarà come sempre di grande livello". Guardando all'orizzonte più prossimo, è difficile fare un'ipotesi sul rientro in campo dello spagnolo. Secondo la stampa iberica Nadal dovrebbe rinunciare al torneo di Madrid e potrebbe puntare a un rientro agli Internazionali di Roma, per giocare almeno un torneo prima del Roland Garros.

Barcelona es un torneo especial para mi, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única.



Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición. pic.twitter.com/ZbgTv20Fo3 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 14, 2023

Il calendario dei tornei

17/23 aprile —> ATP 500 Barcellona

26 aprile-7 maggio —> Masters 1000 Madrid

10/21 maggio —> Masters 1000 Roma

28 maggio-11 giugno —> Roland Garros

I record di Nadal al Roland Garros

Il 36enne spagnolo non gioca da tre mesi ed è uscito dalla Top Ten dopo 18 anni. Attualmente è numero 14 del ranking ATP e a questo punto rischia di saltare anche il Roland Garros, dove ha trionfato ben 14 volte. Miglior interprete nella storia della terra battuta, Rafa ha messo a ferro e fuoco i campi di Bois de Boulogne.

Tra il 2010 e il 2014 Nadal ha inanellato una striscia di cinque titoli consecutivi. Solo due giocatori hanno compiuto l'impresa di batterlo sulla terra parigina. Robin Söderling (ottavi di finale 2009) e Novak Djokovic, due volte (quarti di finale 2015, semifinale 2021). In 115 match giocati il bilancio è di 112 vittorie e 3 sconfitte, il 97,4% dei match, una percentuale mostruosa.

In 14 finali vanta 14 vittorie, avendo perso agli ottavi, ai quarti di finale e in semfinale ma mai in finale. Le sue vittime? Federer (4), Djokovic (3), Thiem (2), Puerta, Söderling, Ferrer, Wawrinka e Ruud (1).La percentuale di set vinti da Nadal nelle sue 14 finali è dell'85.7% . Su 49 set giocati, ne ha vinte 42. Solo quattro finalisti sono riusciti a rubargliene uno e mai nessuno è riuscito a conquistarne due. I nomi? Mariano Puerta (2005), Roger Federer (2006, 2007 e 2011), Novak Djokovic (2012 e 2014) e Dominic Thiem (2019).

Solo 16 giocatori sono riusciti a strappare almeno un set a Nadal al Roland-Garros. Djokovic, Auger-Aliassime, Schwartzman, Thiem, Goffin, Sock, Ferrer, Brands, Klizan, Federer, Isner, Soderling, Hewitt, Mathieu, Puerta e Grosjean sono i fortunati. Gli altri 58 avversari di Nadal non sono riusciti nell'impresa.