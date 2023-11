Atp Finals, Alcaraz batte un nervoso Rublev in due set e torna in corsa per le semifinali

Ascolta ora: "Atp Finals, Alcaraz batte un nervoso Rublev in due set e torna in corsa per le semifinali"

Carlos Alcaraz torna alla vittoria dopo aver ceduto a Zverev nella prima gara degli Atp Finals e lo fa vincendo in due set contro un nervosissimo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un'ora e 14 minuti di gioco. Lo spagnolo torna in piena corsa per le semifinali con una gara vinta e una persa, sarà decisiva la gara contro Medvedev: fortissimo al servizio con il 72% di prime palle in campo, soltanto due punti persi con la prima e nessuna palla break concessa. Per il russo, invece, la matematica certezza di non poter arrivare in semifinale nemmeno in caso di vittoria nell'ultima gara contro Zverev.

La gara

Pronti-via, è Rublev che inizia il turno di servizio e lo ottiene tenendo a bada lo spagnolo, 1-0, che si rifà immediatamente grazie a un ottimo servizio (ace e prime vincenti). Il russo con un lungolinea vincente porta a casa lo scambio sul proprio turno di battuta, è 2-1 e grande equilibrio in queste prime fasi dell'incontro. Si arriva, così, molto rapidamente al 3-2 con i due tennisti molto solidi quando chiamati in battuta, si scambia poco tra ace e prime palle vincenti. Pochi minuti dopo, lo spagnolo fa 3-3 ma il Rublev chiude il proprio turno di battuta con un serve and volley sul 40-0, siamo sul 4-3. Non cambia nulla neanche quando serve lo spagnolo che pareggia subito i conti, 4-4. Le prime emozioni arrivano al nono game quando Rublev concede la prima palla break dell'incontro ma riesce a salvare il punto, 5-4 per il russo. La svolta arriva sul 5-5 quando il russo, stavolta, concede ad Alcaraz il primo break, l'equilibrio si rompe, 6-5 per il talento di El Palmar che chiude il primo set con il punteggio di 7-5 dopo 43 minuti di gioco.

All'inizio del secondo set ecco che tutta la frustrazione di Rublev per come è andato il primo viene a galla dopo aver perso il turno di battuta: sbatte prima la racchetta per terra e poi contro il suo ginocchio che inizia a sanguinare, è 1-0 per Alcaraz che tiene anche il servizio e allunga, 2-0. Segnali di ripresa dal tennista di Mosca che accorcia, 1-2. Dopo un'ora e sei minuti di gioco, il punteggio è di 3-2 con lo spagnolo alla battuta che alza il livello del suo gioco e porta a casa un gran game concluso con una volee di rovescio, 4-2. Il russo molta, psicologicamente, e Alcaraz strappa il break decisivo lasciando a zero l'avversario, 5-2 e turno di battuta. Lo spagnolo non si fa sfuggire la ghiotta occasione lasciando a zero l'avversario nell'ultimo game, finisce 6-2.

Le parole di Alcaraz