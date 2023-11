Atp Finals, Djokovic vince ma Sinner ringrazia Hurkacz: è semifinale

Emozioni quasi inaspettate al Pala Alpitour per gli Atp Finals: Novak Djokovic vince 2-1 contro il polacco Hubert Hurkacz ma quel set perso consente a Jannik Sinner la matematica qualificazione alle semifinali indipendentemente da come andrà stasera la gara contro il danese Holger Rune. Un'ottima notizia per l'italiano che potrà giocare con la mente più sgombra mentre per il serbo, il passaggio del turno dipende dal danese che, in caso di vittoria (con qualunque punteggio), eliminerebbe Djokovic che non è più padrone del suo destino.

La gara

Pronti-via inizia il proprio turno di battuta Hubert Hurkacz che con una serie di ace si porta in vantaggio su Djokovic, 1-0. Il serbo risponde subito dopo essere stati sul 30-30, 1-1. Il polacco è incredibile in battuta, fa sei ace dopo soltanto due turni di servizio, 2-1. Nole si porta 40-0 al quarto game, il polacco pareggia i conti ma il serbo non si lascia sfuggire via il punto, 2-2. Per adesso entrambi i tennisti mantengono il punto sul servizio, nuovo vantaggio (3-2) per Hurkacz. Si procede allo stesso modo, 3-3 e poi nuovo vantaggio polacco che rimane implacabile con il turno di battuta, 4-3, ma in pochi minuti si arriva sul 5-4 con il serbo che adesso deve servire per rimanere nel set e ci riesce, si va avanti senza break, siamo sul 5-5. Ancora una serie di ace e prime vincenti, Hurkacz si assicura il tie-break portandosi avanti 6-5 e infatti è 6-6. Chi romperà l'equilibrio? Djokovic inizia subito con un mini-break per un errore del polacco, si va sul 3-0 ma poi ci sono addirittura altri due mini-break, 5-0 per il serbo con Hurkacz che sbaglia tutto e perde addirittura 10 punti consecutivi. Il tie-break si conclude 7-1, il punteggio adesso vede il numero uno al mondo avanti 1-0.

Nel secondo set si ricomincia come nel primo: stavolta inizia Djokovic il turno di servizio e, senza particolari scossoni, lo vince. Stesso discorso per il polacco che torna a prendere un po' di fiducia dopo la batosta del tie-break e pareggia i conti. La gara vive di poche fiammate, un lob del serbo è l'unica cosa degna di nota del terzo game, il punteggio è adesso 2-1. Il polacco non molla e tiene, 2-2 con 12 ace complessivi fino a questo momento.

L'inaspettato accade nel quinto game: Hurkacz ottiene il primo break dell'incontro lasciando a zero Djokovic che conclude il turno di servizio con un doppio fallo, 3-2 e servizio per il gigante di Wroclaw che sembra rinato e tiene a 0 Djoko 4-2. Il serbo cerca di rimanere aggrappato alla gara e accorcia, 3-4 ma il polacco fa 4 ace soltanto nell'ottavo game e si porta sul 5-3. Djokovic affronta il turno di battuta nel migliore dei modi e si porta 4-5, tutto dipende dal polacco, anche il destino di Sinner (se vince un set Hurkacz l'italiano è matematicamente in semifinale). Ed è così: il set si chiude 6-4, si va al terzo ma soprattutto Jannik giocherà sabato in semifinale!

Il terzo set inizia con il numero uno alla battuta, 1-0 ma Hurkacz ha un mirino nelle mani, inanella altri ace e pareggia. Stavolta, però, il vento soffia a favore del serbo che sul 2-1 strappa il primo break dell'incontro al polacco e non sbaglia sul proprio servizio, 4-1 e massimo vantaggio. Il polacco ha ceduto, definitivamente, forse appagato inconsciamente per la vittoria nel secondo set e perde nuovamente sul servizio, 5-1, e Djokovic chiude agevolmente 6-1.

Le parole di Djokovic