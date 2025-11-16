Atp Finals, malore sugli spalti durante la finale Sinner-Alcaraz. Ecco cosa è successo

Un altro malore alle Atp Finals: la finalissima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata interrotta durante il quarto game del primo set sul 2-1 in favore dello spagnolo. Mentre l'azzurro si apprestava a servire sul 40-40, uno spettatore ha accusato un malore che ha costretto il giudice di sedia a fermare tutto per consentire i soccorsi. All'improvviso sulla Inalpi Arena è calato subito il silenzio, tanto da sentire il rumore della racchetta di Alcaraz cadere a terra.

Lo spettatore, seduto nelle ultime file, è stato fatto sdraiare, mentre in campo i due protagonisti si sono fermati presso la rete per verificare cosa stesse accadendo, preoccupati dalle condizioni dello spettatore: "Fa tanto caldo nelle ultime file?", chiede a un certo punto Sinner. Il gioco è ripreso dopo una interruzione di 11 minuti, con Jannik bravo a mantenere la concentrazione e a conquistare un game che si era fatto complicato.

Tanta preoccupazione in diretta tv sulla Rai, con Adriano Panatta che ha sottolineato come gli "episodi siano diventati ormai un po’ troppi". "È il quarto episodio da quando è iniziato il torneo” ha ricordato il telecronista Rai, Marco Fiocchetti. Purtroppo già si erano registrati episodi del genere durante il torneo. Lunedì 10 novembre un uomo di 70 anni che si trovava davanti al Fan Village di Piazza d'Armi ha accusato un malore, andando in arresto cardiaco: inutile l'intervento del medico, che ha prontamente iniziato le manovre rianimatorie sul posto. L'uomo, portato all’ospedale Molinette in codice rosso, è morto subito dopo.

Stessa sorte toccata a un 78enne, anche per lui fatale un arresto cardiaco accusato sempre lo scorso 10 novembre. Il giorno dopo, invece, la partita fra Musetti e De Minaur era stata interrotta per sette minuti per un altro malore sugli spalti.