Atp Finals, Sinner-Alcaraz per il titolo|3-4

7° game: con il servizio Alcaraz rimane sempre molto efficace, 40-15 e 4-3.

6° game: in battuta c'è Sinner che in maniera concreta sfrutta il servizio per aprirsi il campo e fare il suo gioco, 40-15 e 3-3.

5° game: Carlos al servizio sbaglia con un paio di dritti, 15-30. Un angolo incredibile consente allo spagnolo di andare 30-30 e poi la risposta di Sinner va fuori di poco, 40-30. L'altoatesino pareggia i conti ma poi un gran rovescio di Alcaraz vale il vantaggio e il successivo 3-2.

4° game: un altro ace al centro porta Sinner 30-15, poi due dritti consecutivi finiscono lunghi (30-30). Uno scambio duro lo vince l'altoatesino (40-30) che poi commette il primo doppio fallo, parità. Gara momentaneamente sospesa perché accade qualcosa in tribuna, qualcuno che si è sentito male sugli spalti, arriva il personale del pronto soccorso. Dopo circa 11 minuti per fortuna lo spettatore, che ha avuto un malore per il caldo, esce con le sue gambe tra gli applausi. La gara riprende sul 40-40 e servizio di Jannik che si prende il punto a rete, vantaggio, poi chiude con l'ace che vale il 2-2.

3° game: un colpo incredibile di Alcaraz, con il dritto, vale il 30-0 poi lo spagnolo si porta 40-0 e ottiene il 2-1 sul proprio turno di battuta.

2° game: Sinner inizia alla grande, un servizio efficace e in campo pure un ace, sale agevolmente 40-0 e chiude 1-1.

1° game: Alcaraz è il primo a servire, lo spagnolo è subito solido, va 40-15 ed è suo il primo punto, 1-0.