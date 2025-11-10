Atp Finals, Sinner contro Auger-Aliassime

Diretta
Dopo tanta attesa è arrivata la sera del debutto di Jannik Sinner alle Atp Finals contro Felix Auger-Aliassime nella prima sfida del girone intitolato a Borg.L'altoatesino arriva carico e fiducioso degli ultimi due tornei vinti (Vienna e Parigi), il canadese cerca il riscatto proprio contro Jannik dopo aver perso la finale parigina appena otto giorni fa. IlGiornale.it segue la gara in diretta con le fasi salienti della gara e il punteggio in tempo reale.
Sinner in campo alle 20.30
L'attesa sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime inizierà alle ore 20.30 all'Inalpi Arena di Torino
