Atp Finals, Sinner contro Auger-Aliassime

Si gioca la prima gara del gruppo "Borg" tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime: le fasi salienti e il punteggio in tempo reale

Diretta Atp Finals, Sinner contro Auger-Aliassime
Dopo tanta attesa è arrivata la sera del debutto di Jannik Sinner alle Atp Finals contro Felix Auger-Aliassime nella prima sfida del girone intitolato a Borg.

L'altoatesino arriva carico e fiducioso degli ultimi due tornei vinti (Vienna e Parigi), il canadese cerca il riscatto proprio contro Jannik dopo aver perso la finale parigina appena otto giorni fa. IlGiornale.it segue la gara in diretta con le fasi salienti della gara e il punteggio in tempo reale.

Sinner in campo alle 20.30

L'attesa sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime inizierà alle ore 20.30 all'Inalpi Arena di Torino

