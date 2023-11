ATP Finals, Sinner a caccia della semifinale contro Rune: quando gioca e dove vederlo in tv

A un piccolo passo dalla storia: Jannik Sinner si gioca contro il danese Holger Rune, n. 8 del mondo, un posto in semifinale alle Nitto ATP Finals, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour di Torino.

Sulla carta si tratta di un vero e proprio spareggio, ma in realtà il risultato potrebbe essere già deciso ancora prima che i due mettano piede in campo. Molto dipenderà dal risultato della sfida (ore 14.30) tra Novak Djokovic e il ripescato Hurkacz, chiamato a rimpiazzare l’infortunato Tsitsipas. Il match è in programma alle ore 21.00, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2 e RaiPlay. Dopo le due splendide vittorie contro Tsitsipas e Djokovic, il tennista altoatesino potrebbe diventare il primo italiano nella storia a centrare la semifinale alle Finals.

WHAT A MOMENT.



Every angle as @janniksin send Italy WILD by defeating Djokovic pic.twitter.com/AXDkyo7Dl7 — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023

Sinner si qualifica se...

Gli ultimi risultati e il ritiro di Tsitsipas hanno reso cervellotico capire chi passerà in semifinale alle ATP Finals. Allora facciamo un po' di calcoli.

Sinner in semifinale se...

Batte Rune con qualsiasi punteggio

Djokovic perde almeno un set con Hurkacz

in caso di vittoria di Rune in 3 set e Djokovic in 2 set, si contano i game

Tutte le combinazioni

Se nell'ultima giornata vincono Sinner e Djokovic, passano Sinner primo e Djokovic secondo

vincono Sinner e Hurkacz, passano l'italiano primo e Djokovic secondo

vincono Rune e Djokovic in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo

vincono Rune in due set e Djokovic in tre, passano Rune primo e l'italiano secondo

vincono Rune in tre set e Djokovic in due, si contano i game

vincono Rune e Djokovic in tre set, passano Rune primo e l'italiano secondo

Classifica Gruppo Verde

Sinner ha due vittorie in due partite (2-0 contro Tsitsipas e 2-1 contro Djokovic). Djokovic ha una vittoria e una sconfitta (2-1 contro Rune e 1-2 contro Sinner). Rune ha una sconfitta e una vittoria (1-2 contro Djokovic e 2-0 contro il ritirato Tsitsipas).

I precedenti

I due si sono affrontati due volte, fra 2022 e 2023, con due vittorie del danese. Il primo match è stata la semifinale della scorsa stagione a Sofia (quando Jannik si ritirò nel terzo set per un infortunio alla caviglia sul punteggio di 5-7 6-4 5-2). Il secondo precedente invece nella semifinale di quest'anno a Monte-Carlo, con l’azzurro dominante nel primo set ma poi beffato alla distanza (1-6 7-5 7-5) dopo una lunga interruzione per pioggia.

Il programma

Programma ATP Finals 2023 – giovedì 16 novembre

Ore 12:00

[1] I. Dodig/A. Krajicek vs [4] S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin

Ore 14:30

[1] N. Djokovic vs [9](Alt) H. Hurkacz (precedenti 6-0)

Ore 18:30

[5] M. Granollers/H. Zeballos vs [7] M. Gonzalez/A. Molteni

Ore 21:00

[4] J. Sinner vs [8] H. Rune (precedenti 0-2)

A big day awaits in Torino as the Green Group enters its final round



Watch live: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/ePcbROlMLL — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2023

Dove vedere la partita

Il match si disputerà alle ore 21.00 e verrà trasmesso contemporaneamente in diretta in chiaro su Rai 2 e su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In streaming il match sarà visibile su Rai Play, su SkyGo e su NOW. I telecronisti su Sky Sport saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci, mentre sulla Rai il racconto della sfida sarà affidato a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Il confronto sarà preceduto, alle 14.30, dall’altra sfida del girone, tra Djokovic e Hurkacz, che, invece, sarà trasmessa in tv in diretta solo sui canali Sky e in streaming su SkyGo e su NOW.