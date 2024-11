Atp Finals, debutto vincente per Sinner. De Minaur sconfitto in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Non poteva esserci debutto migliore per Jannik Sinner alle tanto attese Nitto Atp Finals di Torino con la vittoria in due set nella prima gara del girone contro l'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-3 6-4. Una bella gara con l'altoatesino a dominare dall'inizio alla fine mostrando la sua superiorità ma l'avversario non ha di certo sfigurato: martedì la sfida all'ameicano Taylor Fritz che nel pomeriggio ha battuto il russo Daniil Medvedev. Quella odierna è stata la vittoria numero 66 in questo splendido 2024 per il tennista azzurro.

Le parole di Sinner

Intervistato al termine della gara, Jannik ha spiegato che Torino è " il posto più bello di questo per concludere il circuito Atp. È un grandissimo onore, mi dispiace per non esserci stato a Roma ". Sulla gara si è detto " contento di aver iniziato bene, poi vedremo come proseguirà il torneo. Con Fritz sarà una partita difficile, non giocavo da un po’ ma mi sono allenato bene qua arrivando una settimana prima per preparare il torneo. Serve molto bene, oggi ho risposto bene ma vedremo martedì".

Come è maturata la vittoria

Il primo set si apre con il beniamino di casa alla battuta che tiene a zero il servizio ma poi l'australiano pareggia immediatamente i conti e a sorpresa strappa il primo break dell'incontro nel terzo game portandosi avanti 2-1. Immediato, con un gioco splendido e angoli molto difficili, Sinner si riprende il punto perso sul proprio servizio ribrekkando immediatamente de Minaur, 2-2. Quinto game senza sbavature, ancora a zero come il primo e Jannik va in vantaggio 3-2 tra gli applausi del pubblico. Il nostro numero uno del mondo sale nettamente di livello e strappa un altro break all'avversario nel sesto game, 4-2, e in scioltezza allunga in maniera decisiva vincendo il turno di battuta ancora una volta a zero, 5-2. Ottavo game in cui de Minaur riesce bene a tenere il turno di servizio e accorciare (5-3) ma in 36 minuti Jannik chiude il primo set 6-3 dopo aver sfruttato a dovere il set point sul 40-30 nel proprio turno di battuta.

Il secondo set inizia con il servizio dell'australiano che vince ma Sinner risponde subito, 1-1: come nella prima parte di gara per adesso regna l'equilibrio con de Minaur molto bravo a ribaltare lo 0-30 del terzo game e vincerlo ma l'azzurro non si fa sorprendere e vince ancora un turno di battuta a zero, siamo sul 2-2. Gioco interrotto per qualche nel quinto game, una persona del pubblico ha accusato un malore ma la situazione è rientrata, fortunatamente, in poco tempo. Tre palle break non sfruttate da Sinner con de Minaur che rimonta da 0-40 a 40-40 ma poi ne arriva una quarta, quella decisiva, che vale il sorpasso ed è 3-2 e sigilla il break, pur faticando al sesto game, salendo 4-2: de Minaur accorcia ma con un altro gioco splendido Sinner va sul 5-3.

Immenso Sinner



Dominant Sinner tops de Minaur 6-3 6-4 to launch his 2024 #NittoATPFinals with a win pic.twitter.com/t5Eqr8V0s1 — Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2024

L'australiano tiene il turno di battuta (5-4) ma adesso il numero uno del mondo serve per il match: subito un ace (15-0), poi 30-0 e 40-0 con uno splendido serve and volley che vale tre match point. Chiude alla grande la gara con un ace, finiscedopo un'ora e 25 minuti di gioco.