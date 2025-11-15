Atp Finals, Sinner-De Minaur vale la finale | 2-3

5° game: l'australiano gioca molto bene, il servizio continua a essere efficace, 40-15 e 3-2.

4° game: Sinner torna solido al servizio, 40-15 con un gran rovescio in lungolinea, poi arriva il 2-2.

3° game: De Minaur sale 40-30 grazie al servizio e come si apre il campo in modo efficace poi però sbaglia con il dritto, ancora parità. Poi arrivano due punti consecutivi di Alex, 2-1.

2° game: al servizio Sinner non inizia molto bene, ritmo un po' basso ed è 0-30 De Minaur, poi con il dritto fuori arriva 0-40 e tre palle break per l'australiano. In modo splendido, l'altoatesino le cancella tutte e tre, si va ai vantaggi: Jannik rimonta e pareggia, 1-1.

1° game: Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. L'australiano inizia al servizio, da 15-0 arrivano tre errori consecutivi, 15-40 e subito due palle break per Jannik. Prima annullata con un gran dritto sulla riga, annullata anche la seconda con un bell'attacco di De Minaur. Alla fine arriva il punto, 1-0.