Atp Finals, Sinner-De Minaur vale la finale | 2-3

È arrivato il momento della prima semifinale: in campo il numero due del mondo, Jannik Sinner, contro l'australiano Alex De Minaur per la sfida che vale la finalissima delle Atp Finals 2025.L'altoatesino arriva forte di 29 vittorie consecutive indoor, l'avversario proverà con tutti i mezzi a interrompere la "routine" che lo vede sempre perdente contro Jannik. IlGiornale.it segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
La gara in diretta: 1° set
5° game: l'australiano gioca molto bene, il servizio continua a essere efficace, 40-15 e 3-2.
4° game: Sinner torna solido al servizio, 40-15 con un gran rovescio in lungolinea, poi arriva il 2-2.
3° game: De Minaur sale 40-30 grazie al servizio e come si apre il campo in modo efficace poi però sbaglia con il dritto, ancora parità. Poi arrivano due punti consecutivi di Alex, 2-1.
2° game: al servizio Sinner non inizia molto bene, ritmo un po' basso ed è 0-30 De Minaur, poi con il dritto fuori arriva 0-40 e tre palle break per l'australiano. In modo splendido, l'altoatesino le cancella tutte e tre, si va ai vantaggi: Jannik rimonta e pareggia, 1-1.
1° game: Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. L'australiano inizia al servizio, da 15-0 arrivano tre errori consecutivi, 15-40 e subito due palle break per Jannik. Prima annullata con un gran dritto sulla riga, annullata anche la seconda con un bell'attacco di De Minaur. Alla fine arriva il punto, 1-0.
La semifinale inizia alle ore 14.40
L'ingresso in campo all'Inalpi Arena di Sinner e De Minaur è previsto per le ore 14.30: dopo un breve riscaldamento il via alla gara