Atp Finals, Sinner-De Minaur vale la finale: l’avversario e dove vedere la gara in tv

Non ha perso nemmeno un set in tre gare e oggi affronta un avversario che ha sconfitto 12 volte su 12: detto così il finale sembra scontato ma nel tennis non lo è nulla. Ecco perché Jannik Sinner sa perfettamente che dovrà essere al 100% della condizione fisica e mentale per provare a sconfiggere Alex De Minaur (numero 7 del ranking) e giocarsi il titolo delle Atp Finals nell'ultimo atto di domenica 16 novembre.

Chi è l'australiano

Soprannominato "Demon", il 26enne nato a Sydney ha toccato la prima racchetta alla tenera età di 4 anni: due volte finalista delle Next Gen Atp Finals ha raggiunto il sesto posto, miglior risultato in carriera, nel luglio 2024 prima di diventare il primo australiano a qualificarsi per le Nitto Atp Finals in singolare dai tempi di Hewitt nel 2004. Tra i suoi record senz'altro vanno ricordate le 55 vittorie nel 2025 mostrandosi tra i giocatori più regolari e continui in questa stagione mostrando, però, alcune lacune quando ha dovuto affrontare avversari in top 10 con otto sconfitte su otto gare disputate. In carriera ha conquistato dieci trofei dell'Atp Tour.

L'auspicio di Sinner

Alla vigilia della semifinale contro De Minaur, Jannik Sinner ha le idee chiare su chi si troverà di fronte e come potrù essere l'andamento della gara. " Non vedo l'ora che inizi la partita. Sarà, ovviamente, molto dura, difficile, fisica. Quello che è successo in passato è successo. Lui è andato vicino a battermi un paio di volte. Soprattutto in questa stagione, abbiamo sempre giocato su superfici diversi. Ha subìto una sconfitta molto dura qui a Torino che lo ha un po’ demoralizzato (si riferisce alla gara contro Musetti, ndr), ma la situazione è cambiata molto rapidamente in un solo giorno e questo dimostra quanto sia difficile il tennis: ogni giorno è diverso. Spero di poter dare il meglio di me ", spiega Jannik dopo aver sconfitto Ben Shelton.

I precedenti

Come anticipato, Sinner-De Minaur si è già disputata 12 volte e Jannik ha sempre vinto: nel 2025 si sono già scontrati tre volte a iniziare dagli Australian Open con la vittoria dell'altoatesino, nettamente (6-3, 6-2, 6-1) ai quarti di finale; per la seconda volta quest'anno si sono ritrovati a Pechino, in semifinale, in un gara più combattuta e vinta da Sinner al terzo set (6-3, 4-6, 6-2).

Infine, è arrivata la semifinale dell'Atp di Vienna con il 6-3, 6-4 in semifinale.

Dove (e a che ora) vedere la gara

Gli appassionati potranno vedere la gara in chiaro su Rai Due: a pagamento sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Tennis), in streaming su Sky Go, Now Tv, Rai Play. I giocatori scenderanno in campo alle ore 14.30.