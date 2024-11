Atp Finals, Sinner splendido anche contro Fritz: doppio 6-4 e semifinale più vicina

Ascolta ora 00:00 00:00

Con un doppio 6-4 in una partita tutt'altro che banale e facile, Jannik Sinner ha alzato ancora una volta l'asticella diventando imprendibile per il suo avversario di turno, l'americano Taylor Fritz che ha ceduto nonostante una gran gara. L'azzurro non ha mai mollato giocando ancora una volta un tennis superbo con ace, smorzate e rovesci. L'azzurro ha rivinto contro il rivale dopo averlo battuto nella finale degli Us Open, ultimo Slam dell'anno: una qualità senza pari che ha dimostrato nei momenti più difficili della gara quando a volte sembrava in debito d'ossigeno. Per la semifinale sarà decisiva la gara di giovedì contro il russo Medvedev.

Le parone di Sinner

" Grazie mille a tutti voi. È stata una partita difficile, lui ha servito molto bene mentre io potevo servire meglio, da fondo campo abbiamo giocato ad alto livello. Siamo vicini alla semifinale, vediamo come andrà la prossima gara. È stata un'altra occasione per mostrare il mio livello, poi spero di essere pronto per dopodomani nella gara contro Medvedev", ha dichiarato Sinner a fine partita a bordo campo con un'ovazione da parte del pubblico.

Il doppio 6-4 di Jannik

Il sorteggio ha premiato Sinner che ha scelto di servire nel primo set: si parte bene con il servizio, subito 1-0 ma l'americano è solido e pareggia immediatamente i conti. Nel terzo e quarto game non accade nulla di particolare, si procede senza break e il risultato vede parità ed equilibrio (2-2). Jannik si toglie dai guai nel quinto gioco che si prolunga ai vantaggi (sei minuti di gioco) riportandosi nuovametne avanti ma Fritz gioca molto bene, non sbaglia nulla e lascia a zero l'azzurro nel proprio turno di battuta, 3-3. Con sofferenza ma grazie al servizio Sinner dopo aver concesso la prima palla break dell'incontro riesce a vincere il settimo gioco (4-3). Una svolta nel match poteva capitare all'ottavo game quando Sinner ha avuto tre palle break tutte annullate dall'americano che non ha sbagliato nulla e tenuto il servizio, 4-4. L'altoatesino non si scompone, vince alla grande il suo gioco (5-4) e ottiene due set point sul servizio di Fritz: con un colpo di reni da campione vince strappando il break decisivo, 6-4 dopo 50 minuti.

Nel secondo set si ricomincia come nel primo: subito al servizio Jannik che ottiene il punto, poi tocca all'americano (1-1) ma poi l'azzurro è nuovamente in vantaggio. C'è molto equilibrio e si ricalca la falsariga di prima, si va anche sul 2-2 e poi 3-2 per Jannik che gioca colpi increedibili e con una gran palla corta si procura una palla break ma viene annullata, con due ace Fritz non molla e rimane in scia, 3-3. Un passante micidiale strappa applausi dal pubblico di Torino e Sinner va 4-3.

Triumphant in Turin @janniksin wins a thriller against Fritz 6-4 6-4 to remain unbeaten at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/5eeAWxscfY — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2024

Taylor non indietreggia, soffre e ottiene ancora una volta il pari ma con due ace nel proprio turno di battuta Jannik prova a risparmiare energie preziose salendo 5-4. Decimo game in cui l'altoatesino da 30-0 si porta 30-40 ottenendo un match point che sfrutta subito e alla grande, 6-4 e vittoria dopo un'ora 40 minuti.