Atp Finals, Sinner in semifinale prima di giocare: ecco perché

Forse potrà essere mentalmente più rilassato oppure non cambierà nulla, non possiamo saperlo, ma certamente Jannik Sinner ha già ottenuto la matematica qualificazione alle semifinali delle Atp Finals ancora prima di scendere in campo e affrontare questa sera il russo Daniil Medvedev.

Perché Sinner è in semifinale

Il "grazie" bisogna dirlo ad Alex de Minaur, il tennista australiano che ha perso la sua gara contro l'americano Taylor Fritz con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 ma che quel set che ha vinto, all'inizio, è stato determinante per la classifica avulsa con l'italiano certo di essere tra i primi due del girone e quindi di aver superato il proprio gruppo chiamato "Nastase" in onore dell'ex tennista romeno. Il primo obiettivo di Jannik, dunque, è raggiunto: superare un gruppo così difficile è significativo della forza e dello stato di forma del numero uno del tennis mondiale.

Quali sono gli scenari del gruppo

Adesso non rimane che gustarsi con più serenità la gara che inizierà alle ore 20.30 alla Inalpi Arena di Torino. A questo punto gli scenari che si possono prefigurare sono tre: se Sinner vincerà la sua gara contro il russo numero quattro del mondo, Taylor Fritz arriverà anch'esso in semifinale da secondo del suo gruppo; affinché possa essere Medvedev, invece, ad arrivare in semifinale dovrà vincere senza sbagliare nulla, ossia in due set. Qualora invece vincesse sempre il russo ma in tre set, per capire chi passerà come secondo si dovrebbe guardare la differenza dei game. L'unica certezza oltre al primo posto di Jannik è la contemporanea eliminazione di de Minaur.

L'auspicio di Fritz

" Se non ce la faccio sarà dura perché ho giocato due ottime partite e ho perso contro il miglior giocatore del mondo ", ha dichiarato Fritz alludendo alla sua sconfitta contro Sinner. " Ma se ciò dovesse accadere, sarei contento della mia settimana e me ne andrei a testa alta. Ma sicuramente controllerò il punteggio stasera ", ha sottolineato dopo aver vinto la gara contro l'australiano.

La situazione dell'altro girone

Nel gruppo dedicato a John Newcombe, l'attuale situazione vedere il tedesco Alexander Zverev al primo posto della classifica con due vittorie e zero game persi, seconda posizione parimerito

per il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Carlos Alcaraz che hanno entrambi vinto e perso una gara e la differenza set è uguale, ultima posizione per il russo Andrey Rublev che ha perso i due incontri fin qui disputati.