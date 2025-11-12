Abbonati
In evidenza
Tennis

Atp Finals, Sinner-Zverev per la semifinale | 1-0

In caso di vittoria, Jannik Sinner sarà qualificato con un turno di anticipo alle semifinali di sabato: il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game

Diretta Atp Finals, Sinner-Zverev per la semifinale | 1-0
00:00 00:00

È la gara che può valere il pass per le semifinali con un turno di anticipo: lo san bene Jannik Sinner che si ritrova di fronte il tedesco Alexander

Zverer affrontato poche settimane fa nella finalissima di Vienna dominata dall'altoatesino. Ilgiornale.it segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio aggiornato in tempo reale.

La gara in diretta: 1° set

1° game: al servizio inizia Sinner, l'altoatesino fatica un po', il tedesco sembra essere partito in maniera più decisa tant'é che arriva la prima palla break dell'incontro (30-40). Jannik annulla con un grande ace. Subito dopo ne arriva un altro ma poi sbaglia due volte di seguito e arriva la seconda balla break per Zverev. Alla fine Jannik mette le cose a posto e arriva l'1-0.

La gara inizierà poco dopo le 20.30

Tutto pieno all'Inalpi Arena in attesa di Sinner-Zverev: il loro ingresso in campo è previsto per le 20.30, dopo una breve fase di riscaldamento il via all'incontro.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica