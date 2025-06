Atp Halle, Sinner fuori agli ottavi: Bublik lo elimina in tre set

Una sorpresa si è materializzata all'Atp di Halle dove Jannik Sinner, in modo del tutto inatteso alla vigilia della gara, è stato eliminato dal kazako Aleksandr Bublik dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-3 ma cedendo gli altri due 3-6, 4-6 dopo due ore e 4 minuti di gioco. Niente faceva presagire la sconfitta con il numero 45 del mondo dopo l'avvio di gara ma il numero uno del mondo dimostra di aver bisogno di altro tempo per adattarsi all'erba dove il kazako è evidentemente già rodato e bissa il successo di due anni fa sempre in questo torneo contro Jannik ma in quel caso a causa del ritiro a inizio secondo set. Sinner non veniva eliminato ai quarti di finale di un torneo da Shanghai 2023 con la serie di otto finali consecutive che si interrompe oggi.

Così è maturata la sconfitta di Sinner

Raramente Sinner si è visto così poco brillante nel gioco e nervoso per l'atteggiamento dell'avversario che non ha smesso di parlare in campo e servire anche da sotto sorprendendo l'avversario. Se al Roland Garros di Parigi il numero uno del mondo lo ha dominato in tre set di cui due vinti 6-1, 6-0, stavolta l'avversario kazako non ha sbagliato nulla e si è dimostrato superiore specialmente con fondamentali come il servizio ma non mostrando punti deboli.

Un peccato soprattutto per quanto visto nel corso del primo set quando Sinner ha vinto abbastanza agevolmente 6-3 ma poi la gara è definitivamente cambiata nel secondo sul 3-2 per Bublik che ha fatto vedere nel sesto game colpi da campione strappando il break alla terza occasione utile. Si va 4-2 e il kazako è un cecchino sul proprio turno di servizio, sale 5-2 e diventa imprendibile, finisce 6-3 e un set a testa. Nel terzo ci si aspettava la reazione di Sinner ma stavolta la fatica è stata maggiore: chissà se per la forza, di stasera, dell'avversario o perché resistono alcune comprensibili scorie dopo la sconfitta in finale a Parigi, fattostà che sul 3-3 Jannik sbaglia troppo, Bublik ne approfitta e strappa il break salendo 4-3. Una reazione c'è quando l'altoatesino si porta 40-0 da 40-40 ma il kazako è solido, non sbaglia nulla e va 5-3. Sul 5-4 si garantisce la possibilità di servire per chiudere il match e non sbaglia, Sinner clamorosamente eliminato alla seconda gara sull'erba di Halle.

Le preoccupazioni per Wimbledon

A questo punto è lecito domandarsi in quale stato mentale e di forma fisica Sinner arriverà all'appuntamento con lo Slam di Wimbledon al via il prossimo 30 giugno: se Halle era da considerarsi un torneo di "allemanento" per farsi trovare al meglio, l'eliminazione così prematura non è certamente positiva sia perché non potrà continuare a confrontarsi con gli avversari ma potrà soltanto allenarsi ma anche perché sarebbe stata un'ottima occasione per mettersi definitivamente alle spalle, psicologicamente, i tre match point falliti contro Alcaraz in finale

a Parigi che non l'hanno fatto dormire per qualche notte. Come sempre, con il suo team saprà trovare le giuste risposte e ripartire al meglio ma certamente, questa sera, si è materializzata una sconfitta non preventivata.