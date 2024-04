Atp Madrid, Sinner torna in campo contro Kotov: in palio un posto agli ottavi

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Madrid, dopo il derby dominato contro Sonego. Il tennista altoatesino sfida il russo Pavel Kotov (n.72) per un posto agli ottavi di finale. Un match che non dovrebbe riservare particolare insidie all'azzurro, uno dei grandi protagonisti anche nella stagione sul rosso. Il 25enne Kotov arriva alla sfida con Sinner dopo due vittorie: al 1° turno ha regolato lo spagnolo Ramos in due set poi ha battuto l'asutraliano Thompson in tre set. Il vincente affronterà uno tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov.

Tra i due non ci sono precedenti. In questo primo scorcio di stagione, il russo è stato la vera bestia nera per i tennisti italiani, avendo battuto Sonego a Doha, Musetti ad Hong Kong. Sull'1-1 lo score contro Cobolli che sconfisse il russo agli Australian Open ma poi dovette arrendersi sulla terra rossa di Marrakech, dove Kotov sconfisse pure Fognini a quarti di finale. Il match è in programma non prima delle ore 20, sul Manolo Santana Stadium della Caja Magica di Madrid. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

La diretta

Kotov 1-2: Passaggio a vuoto di Jannik. L'azzurro prima salva due palle break dal 15-40, poi dopo non aver concretizzato una palla del 2-1, sbaglia troppo e perde il servizio

Kotov 1-1: Il russo rompe il ghiaccio e mantiene la battuta a 15

Sinner 1-0: L'azzurro mette il pilota automatico al servizio e tiene il suo turno in scioltezza

SECONDO SET

Sinner 6-2: L'azzurro si aggiudica il primo set in 34 minuti di gioco. Kotov soffre tremendamente la pesantezza di palla di Jannik e cede ancora una volta la battuta

Sinner 5-2: Turno agevole in battuta per l'altoatesino. Stavolta firma l'allungo a zero

Sinner 4-2: Continua la girandola di break. Le accelerazioni di dritto di Sinner fanno male all'avversario. Kotov non ha ancora mantenuto il servizio

Kotov 3-2: Di nuovo troppi errori in battuta per Jannik. Kotov sfrutta gli errori degli azzurri e accorcia ancora le distanze

Sinner 3-1: Ancora efficace in risposta l'altoatesino, molto a suo agio con la palla corta. Al secondo tentativo torna ancora avanti di un break

Kotov 2-1: Concede qualcosa al servizio Sinner, regalando qualche errore gratuito. Kotov conquista il break a 15

Sinner 2-0: Jannik si conquista subito tre palle break, firmando un parziale di 6-0. Con una bella palla corta si prende il break. Inizio difficile per Kotov

Sinner 1-0: Parte col piede giusto l'azzurro, che si aggiudica il primo game a zero, ingranando subito col servizio

I giocatori hanno completato il riscaldamento. Sinner ha scelto di servire.

PRIMO SET