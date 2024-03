Atp Miami, Sinner contro Alcaraz soltanto in finale: qual è il tabellone

Nemmeno il tempo di metabolizzare il Masters 1000 di Indian Wells che ha visto il prepotente ritorno di Carlos Alcaraz e la prima sconfitta dopo 19 vittorie di Jannik Sinner che l'attenzione si sposta subito su un altro torneo dello stesso livello di prestigio dal lato opposto degli Stati Uniti: dalla California si vola in Florida con il Miami Open.

Nelle scorse ore è stato effettuato il sorteggio per il tabellone con gli accoppiamenti: l'assenza del numero al mondo, Novak Djokovic, fa sì che lo spagnolo e l'italiano siano testa di serie numero 1 e 2 e, di conseguenza, piazzati agli estremi opposti della griglia di partenza con un eventuale incrocio soltanto in finale.

Il possibile cammino di Sinner

Come accade in questi casi, il nostro Jannik inizierà il suo percorso dal secondo turno (il sorteggio lo ha piazzato nella parte bassa del tabellone) dove debutterà contro il vincente della sfida tra un qualificato e l'argentino Pedro Cachin. Al terzo turno potrebbe trovare l'ostico olandese Tallon Griekspoor (numero 25 Atp) mentre l'eventuale ottavo di finale potrebbe disputarlo con uno tra l'americano Tommy Paul e l'altro statunitense Frances Tiafoe. Sperando in un cammino tutto in discesa, sorteggio non benevolo per il potenziale quarto di finale contro uno tra il russo Andrey Rublev (numero 5 Atp) e il danese Casper Ruud (numero 7). In semifinale, infine, ecco lo scoglio più duro prima della finalissima rappresentato dal numero quattro del mondo, il tennista russo Daniil Medvedev che l'anno scorso fu sconfitto in finale proprio da Sinner l'attuale detentore dell'Atp 1000 di Miami.

Gli altri italiani in campo

Oltre a Sinner, sono sei gli azzurri che fanno parte del tabellone principale: iniziamo dalla parte alta con Lorenzo Musetti, numero 24 del ranking mondiale che esordirà contro il russo Roman Safiullin o un giocatore in ingresso dalle qualificazioni; l'altro Lorenzo, Sonego, attuale numero 53 Atp se la vedrà contro il tennista britannico Daniel Evans, n.43 del ranking, che ha sempre battuto nelle tre sfide precedenti tra le quali anche la vittoria al primo turno degli ultimi Australian Open.

Nella parte bassa del tabellone ecco Flavio Cobolli, attuale numero 63 al mondo, che giocherà contro un qualificato e in caso di vittoria troverebbe l'altro britannico Cameron Norrie (numero 31 Atp). Il sorteggio si è divertito a far sfidare tennisti italiani e britannici visto che il nostro Matteo Berrettini, entrato all'Open di Miami grazie al ranking proteetto (attualmente è il numero 142 del mondo) se la vedrà contro Andy Murray, numero 62 del ranking Atp: il vincitore di questa sfida se la vedrà contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry.

È il turno di Matteo Arnaldi, attuale numero 36 Atp, che se la vedrà contro il francese Arthur Fils e chi vince troverà al secondo turno il kazako Alexander Bublik. Infine ecco Luciano Darderi (77 Atp) contro il canadese Denis Shapovalov: il vincotire troverà il greco Stefanos Tsitsipas al secondo turno.