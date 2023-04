ATP Montecarlo 2023: quando inizia, orari, tabellone e dove vederlo in tv

É tutto pronto per il torneo ATP di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione, in programma da domenica 9 aprile a domenica 16 aprile (diretta Sky Sport e in streaming su NOW).

Prima testa di serie sarà Novak Djokovic, campione agli Australian Open, che fa il suo debutto sul rosso e il suo ritorno in campo dopo aver saltato la stagione sul cemento americano a causa delle restrizioni Covid per i giocatori non vaccinati. Assenti Alcaraz, Auger-Aliassime e Nadal. Grande attesa per Jannik Sinner. Gli altri italiani in campo saranno Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Forfait per Fabio Fognini, vincitore del torneo nel 2019, infortunato al piede.

Dove si gioca il torneo

Il Masters di Montecarlo si svolge nell'impianto Monte Carlo Country Club, nel comune di Roquebrune-Cap-Martin (comune confinante con il Principato di Monaco), in Francia. É uno dei tornei più antichi essendo nato nel lontano 1897 e si svolge ogni anno nella seconda settimana del mese di aprile. La struttura ha 21 campi in terra battuta rossa più 2 campi in cemento. I campi dedicati al torneo ATP sono il campo principale Court Rainier III, il Court des Princes e tre campi secondari.

Il campo centrale ha una capienza totale di 10.200 posti. Intitolato al principe sovrano del principato di Monaco, è lo stadio che ospita gli eventi più importanti del torneo come i quarti (solo del singolare), tutte le semifinali e le finali sia singolare che di doppio. Oltre allo spettacolo delle partite di tennis, dal Rainier III è possibile ammirare lo sfondo con lo splendido panorama che solo il principato di Monaco può offrire. Lo stadio Court Des Princes è il secondo come capienza e quindi come importanza. Gli spalti sono divisi in 8 settori e contano circa 2900 posti a sedere.

Chi ha vinto più finali a Montecarlo?

Il detentore del titolo è Stefanos Tsitsipas, che si è aggiudicato le ultime due edizioni. Nella finale dello scorso anno il tennista greco si è imposto sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set (6-3 7-6). Il recordman di successi resta Rafa Nadal, a quota 11 (2005-2012 e 2016-2018 le precedenti affermazioni): lo spagnolo non sarà presente non avendo ancora recuperato dall'infortunio di inizio stagione.

Dall'inizio dell'Era Open il tennis italiano vanta un successo, quello di Fabio Fognini nel 2019 (vittoria contro Lajovic) e una finale persa nel 1978 di Corrado Barazzutti (sconfitto da Borg). Precedentemente spicca Nicola Pietrangeli che si impose tre volte (1961, 1967, 1968), Giovanni Balbi di Rebecco (1922) e Giovanni Palmieri (1935).

Il tabellone

Il primo turno del torneo di Montecarlo comincia domenica 9 aprile, con la finale prevista domenica 16 aprile alle ore 14.30, sul Campo Rainier III. I quarti si disputeranno venerdì, le semifinali sabato. Il programma prevede che i match comincino sempre alle ore 11 di mattina. L'edizione 2023 potrebbe regalare un nuovo confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

È questo lo scenario dopo il sorteggio del tabellone principale, con l'azzurro inserito nello stesso quarto del serbo. Una parte alta dove c'è anche Lorenzo Musetti, testa di serie n. 16 del torneo (esordio con il serbo Miomir Kecmanovic), che in caso di terzo turno potrebbe affrontare proprio Djokovic che debutterà sulla terra del Principato contro uno tra Brandon Nakashima e Mackenzie McDonald. Bye al primo turno anche per Sinner che al 2° turno giocherà contro Diego Schwartzman o David Goffin, poi il possibile terzo turno con Hubert Hurkacz. Nella prima metà del tabellone anche gli altri due italiani: Lorenzo Sonego affronterà un qualificato (all'orizzonte c'è il secondo turno con Medvedev), mentre Matteo Berrettini se la vedrà con il franco-americano Maxime Cressy (poi Norrie o Cerundolo).

Il primo turno degli italiani

[7] Sinner BYE (al 2° turno Schwartzman o Goffin)

[16] Musetti vs Kecmanovic (SRB)

Q vs [WC] Sonego

Cressy (USA) vs Berrettini

I possibili quarti di finale

Djokovic vs SINNER

Medvedev vs Rune

Rublev sv Ruud

Fritz vs Tsitsipas

Dove vedere il torneo in tv

Il torneo di Montecarlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con la copertura televisiva sui due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende SkyGo possono guardare il match anche sui propri dispositivi mobili. Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, sull'app di Sky Sport e sul sito skysport.it con tanti contenuti: cronaca, liveblog, approfondimenti, risultati e video.

La programmazione

Domenica 9 aprile

Turno decisivo delle qualificazioni e primo turno (dalle 13 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis ed in streaming su NOW)

Lunedì 10 aprile

Primo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Martedì 11 aprile

Primo e secondo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Mercoledì 12 aprile

Secondo e terzo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Giovedì 13 aprile

Terzo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Venerdì 14 aprile

Primo quarto di finale (ore 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Secondo quarto di finale (ore 13 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Terzo quarto di finale (ore 15 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Ultimo quarto di finale (ore 17 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Sabato 15 aprile

Prima semifinale (ore 13.30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Seconda semifinale (ore 15.30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Domenica 16 aprile

Finale (ore 14.30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW).