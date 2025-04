Atp Montecarlo, il derby lo vince Musetti: Berrettini sconfitto in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tanto atteso derby italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo è stato vinto da Lorenzo Musetti che in due ha vinto contro Matteo Berrettini con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un'ora e 34 minuti. Sul campo centrale del Montecarlo Country Club è stato più bravo il tennista di Carrara che ha sbagliato pochissimo, praticamente impeccabile, contrariamente al romano che oggi è stato molto falloso regalando tantissimi punti con il dritto ma il linguaggio del corpo è stato molto chiaro, non era la giornata giusta. Al contrario, solido e sempre centrato Musetti che raggiunge per la seconda volta (dopo il 2021) nella sua carriera i quarti di finale in questo torneo. Prima di oggi Berrettini e Musetti si erano incontrati soltanto in due occasioni: il 28enne romano ha vinto nel 2024 quando si sono sfidati sull'erba di Stoccarda mentre nel 2022, in finale a Napoli, aveva vinto il 23enne di Carrara. Quella di oggi, tra l'altro, è stata la loro prima volta sulla terra battuta.

"Una delle sfide più difficili"

Intervistato a caldo a bordo campo dopo la partita, Musetti ha spiegato che è stata una partita " stressante dal punto di vista nervoso, sono stato bravo ad avere i nervi saldi fino alla fine. Se lasciavo qualcosa Matteo se lo sarebbe preso. È difficile essere amici e compagni di squadra. Viviamo tutti e due a Montecarlo, il pubblico era diviso a meta", ha dichiarato. " È stata una delle sfide più difficili per me della stagione, sono grato di essere uscito vincitore ". Alla domanda se pensa alla classifica che lo avvicina pian piano ai top ten, ha detto di non volerci pensare. " Voglio concentrarmi solo sulla prossima partita, voglio apprezzare il momento andando a prendermi un'altra chance domani ", ha concluso.

Primo set a Musetti

Pronti via, il primo set inizia con il turno di battuta di Musetti che è bravo a vincere il primo punto del game rimontando da 0-30 ma ancor più bravo a strappare il primo break dell'incontro all'amico Berrettini che ha iniziato la gara con molti errori gratuiti. La gara si incanala sui binari di Lorenzo che appare centrato e poco falloso salendo velocemente sul 3-0. Nel quarto game Matteo muove il punteggio accorciando le distanze (3-1). Ancora molti errori soprattutto con il dritto da parte di Berrettini e soprattutto uno smash per lui piuttosto facile sbagliato sotto rete, Musetti ne approfitta ancora portandosi sul 4-1. Si continua con lo stesso copione fino al 5-2, il romano rimane nel set (5-3) ma è il carrarino a chiudere meritatamente 6-3 dopo 42 minuti di gioco.

Il carrarino vince anche il secondo

Il secondo set si apre molto bene per Musetti che tiene il servizio e poi strappa subito il break a Berrettini che non è di certo in una delle sue giornate migliori, anzi. Il punteggio è di 2-0 e con estrema fatica Matteo riesce a vincere il terzo game dopo aver rischiato più volte di finire sotto 3-0 e salvandosi dallo 0-40, punteggio di 2-1 ma l'urlo di Musetti per la vittoria nel quarto game vale il 3-1. Berrettini si aggrappa al servizio mettendo in campo ottime prime e un ace, 3-2. Con due palle corti eccellenti Lorenzo avanza verso l'obiettivo sempre più alla portata, 4-2. Settimo game thriller con una palla break per Musetti ma la palla finisce lunga, Berrettini tiene e accorcia 4-3.

Nel cambio di campo il romano richiede il fisioterapista per un problema al piede con i tre minuti del medical time-out. Alla ripresa, Musetti ottiene il quinto punto del set sul proprio servizio (5-3), Berrettini sbaglia ancora tanto con il dritto e arriva il primo match point per Lorenzo che ottiene, finisce 6-3.