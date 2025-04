Atp Montecarlo, Musetti batte Lehecka: ora agli ottavi contro Berrettini

Ascolta ora 00:00 00:00

Gran bella vittoria di Lorenzo Musetti, che sulla terra rossa del Principato di Monaco si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 dopo aver battuto in rimonta, in tre set, il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-1, 5-7, 2-6 in due ore e 19' minuti di gioco. Numero 16 del ranking Atp, ora Musetti se la vedrà agli ottavi con Matteo Berrettini, che ieri ha battuto il numero due al mondo Alexander Zverev.

C'è grande attesa, dunque, per questo derby italiano.

I precedenti tra i due azzurri segnano un successo a testa, ma le sfide non sono mai avvenute mai sulla terra rossa.

Cobolli eliminato

Al secondo turno finisce il torneo di Flavio Cobolli, sconfitto in due set dal francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un'ora e dieci minuti di gioco.