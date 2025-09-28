Chi è Fabian Marozsan, l’avversario di Sinner agli Atp di Pechino

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al China Open di Pechino: dopo aver sconfitto, non senza qualche patema d'animo, il talento francese Terence Atmane è quasi tempo di tornare in campo e affrontare, ai quarti di finale, il tennista ungherese Fabian Marozsan attuale numero 57 del ranking Atp.

Chi è l'avversario

25enne nato a Budapest, il suo colpo preferito è il drop shot mentre la superficie è la terra battuta. È entrato nella top 200 nell'agosto 2022, nella top 100 nel giugno 2023 e ha raggiunto il 36° posto in carriera nel maggio 2024 diventando il quarto tennista ungherese a entrare nella Top 50 nella storia della classifica Atp (dal 1973). Indimenticabile il suo debutto in un torneo Atp quando ha sconfitto Carlos Alcaraz (attuale numero uno del mondo) ottenendo la vittoria più ampia della sua carriera agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma del 2023. Ha ottenuto la prima vittoria nel tabellone principale del Grande Slam agli Us Open 2023 (sconfitto da Gasquet) raggiungendo il terzo posto agli Australian Open 2024 e 2025 qualificandosi per la prima volta al torneo principale dell'Atp Tour a Monaco 2025.

Le parole di Sinner

Jannik sa perfettamente il valore dell'avversario che lo attende all'Atp di Pechino come ha dichiarato dopo la vittoria su Atmane. " Abbiamo giocato ad Halle l'ultima volta, più di un anno fa, ma sta giocando alla grande. Ho visto la sua partita e anche quella del primo turno. È un grande battitore e ha anche un ottimo tocco di palla. Non vedo l'ora. È una nuova sfida affrontare un avversario molto forte dopo più di un anno ".

I precedenti

Sinner-Marozsan si sono affrontati soltanto una volta: come detto dall'altoatesino, il loro unico precedente risale agli ottavi di finale del torneo di Halle, superficie erba, con la vittoria di Jannik in tre set 6-4, 6-7, 6-3.

Quando (e dove) vedere la gara

La sfida che vale la semifinale dell'Atp di Pechino si giocherà lunedì 29 settembre: allo stato attuale, gli organizzatori non hanno ancora reso noto

l'orario dell'incontro che rimane da definire. Gli appassionati potranno vederla in diretta sui canali Sky Sport a pagamento (Sky Sport Uno), mentre in streaming sarà possibile assistere a Sinner-Marozsan su Sky Go e Now Tv.