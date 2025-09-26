Atp Pechino, Sinner-Atmane: chi è il francese e dove vedere la gara

Archiviata con successo la prima gara dell'Atp 500 di Pechino con la vittoria sul croato Cilic con un doppio 6-2, dopo un giorno di riposo Jannik Sinner tornerà in campo sabato 27 settembre in una gara valida per gli ottavi di finale contro il tennista francese Terence Atmane, numero 68 del ranking Atp, avversario che conosce bene per averlo affrontato recentemente.

Chi è Atmane

Il 23enne francese è entrato a far parte dei migliori 500 giocatori del mondo nel luglio 2022 e un anno dopo anche nella top 200: il debutto in gare del circuito Atp è avvenuto a Zhuhai nel 2023 come qualificato mentre ha ottenuto la prima vittoria in un Masters 1000 contro Thompson al Shanghai nel 2023. Qualificatosi per il debutto nel Grande Slam agli Australian Open del 2024, è riuscito a strappare un set contro quello che sarà poi finalista, il russo Daniil Medvedev. Come ricorda la sua scheda Atp, tetiene un record di 17 vittorie e 8 sconfitte nel Challenger del 2025 con i titoli di Busan e Guangzhou e ha ottenuto un record di 35-18 a livello Challenger nel 2023, incluso un record di 19-5 nei tie-break negli eventi Challenger di quell'anno.

I precedenti con Sinner

Come detto, è davvero recente l'unico precedente di Jannik con Atmane e risale proprio al Masters 1000 di Cincinnati di quest'anno con l'altoatesino che si è imposto faticando, non poco, nel primo set (7-6) e poi vincendo più in scioltezza il secondo con il punteggio di 6-4. La superficie è la stessa, il cemento, seppur diverso rispetto a quello americano: vedremo se Atmane riuscirà a tenere testa al numero due del mondo e se Sinner ha fatto tesoro di quella gara provando a spegnere, sul nascere, il furore agonistico del giovane francese. Per farlo dovrà lavorare bene con il servizio che, pian piano, sta recuperando come ha dimostrato nella gara contro Cilic.

Quando (e dove) vedere la gara

Come anticipato, l'ottavo di finale Sinner-Atmane si giocherà sabato

27 settembre: al momento non ci sono indicazioni sull'orario che deve essere ancora definito. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno) ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv.