Atp Pechino, Sinner vince e rivolge un bacio al cielo ricordando la zia

La sua mano sul cuore, poi gli occhi e un bacio verso il cielo: in questo modo Jannik Sinner ha voluto dedicare alla zia scomparsa pochi giorni fa la prima vittoria al ritorno in campo sul cemento degli Atp di Pechino dopo aver trionfato agli Us Open. Il numero uno del mondo ha vinto rimontando il cileno Nicolas Jarry, numero 28 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 in poco meno di due ore di gioco. Dopo un inizio un po' in difficoltà, un normale "rodaggio" dopo essere stato fermo un paio di settimane, l'altoatesino ha mostrato la solita solidità dominando in lungo e in largo nel secondo e terzo set.

Il ricordo della zia

Come accennato, però, il momento più significativo e commovente è arrivato alla fine dell'incontro: subito dopo il punto decisivo, con sguardo serio, Sinner si è tolto il polsino, ha portato portato la mano destra sul petto all'altezza del cuore e rivolto uno sguardo al cielo, lì dove adesso si trova zia Margith che si è spenta a 56 anni. Prima di volare verso la Cina, Jannik era tornato in Alta Val Pusteria per dare un ultimo saluto a una delle persone più importanti della sua vita sapendo che difficilmente l'avrebbe rivista. La sorella della madre era già ammalata da tempo tant'é che agli Us Open ha commosso tutti con le sue parole piene di significato rivolte alla zia e a tutte le persone in generale. " Voglio dedicare questo titolo a mia zia che non sta bene e non so per quanto altro tempo rimarrà nella mia vita. È bellissimo poter condividere con lei questo momento, è stata importante nella mia vita. A tutti auguro di avere la salute ".

Le parole di Sinner

"Il primo turno di un torneo non è mai semplice, e certo giocare contro Jarry è decisamente duro. Ma sono contento della mia prestazione ": sono queste le parole del campione azzurro commentando a caldo la vittoria contro il cileno. " Nicolas ha giocato un buon tennis, nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita ". Per quanto riguarda Il servizio " ha funzionato bene, ma con la seconda devo migliorare " ha sottolineato aggiungendo che con il nuovo team " abbiamo cercato di lavorare molto duro e di cambiare qualcosa. Sono molto felice del percorso".

Come è maturata la vittoria

Nella prima gara del torneo cinese, un Atp 500, Sinner ha inizialmente sofferto un Jarry praticamente perfetto che nel primo set si è imposto 6-4 non sbagliando praticamente nulla e strappando il break decisivo al settimo game. Nel secondo set è già tutta un'altra musica visto che l'azzurro sale immediatamente 3-0 con il primo break nel secondo game, le distanze tra i due si fanno più nette con Sinner che domina in lungo e in largo e il punteggio che si porta sul 6-3.

Nele decisivo set l'azzurro inizia subito con un break che bissa nel quinto game, il punteggio è di 4-1: c'è qualche altro momento di sofferenza, Jannik rimonta da 0-40 poi chiude 5-1 e ottiene il punto decisivo al settimo game (6-1). Adesso affronterà il vincitore tra il tennista svizzero Stan Wawrinka ed il russo Roman Safiullin.