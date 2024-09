Grave lutto per Sinner. Morta la zia della dedica agli Us Open

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto per Jannik Sinner. É deceduta la zia a cui il numero uno al mondo aveva dedicato un pensiero dopo la storica vittoria agli Us Open a New York. La famiglia Sinner-Rauchegger ha comunicato con un necrologio in tedesco la morte di Margith a 56 anni. "Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute" , aveva detto Sinner commosso durante la cerimonia di premiazione degli Us Open.