Atp Rotterdam, Bolelli e Vavassori trionfano in doppio

Ancora un trionfo per i colori azzurri del tennis italiano: gli Atp 500 di Rotterdam sono stati vinti dalla coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che in finale hanno sconfitto il belga Sander Giller e il polacco Jan Zielinski con il punteggio di 6-2, 4-6, 10-6 dopo un'ora e 24 minuti di gioco. Una piccola rivincita per la finale degli Australian Open persa per un soffio, il nostro doppio dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori del mondo (forse i più bravi di tutti sul cemento) con la prima vittoria stagionale in 500 ma è il secondo titolo dell'anno dopo la vittoria di Adelaide in gennaio.

Le parole degli azzurri

Al termine della gara e durante la cerimonia di premiazione che li ha portati sul gradino più alto del podio, Bolelli ha preso la parola per primo spiegando che si è trattato di una finale " molto lottata. Giocheremo tante volte quest'anno, voglio ringraziare il mio partner, abbiamo ricevuti tanto sostegno dal pubblico italiano qui e sono felice di aver condivido questo successo con te, hai aggiunto anni alla mia carriera, sono quasi due anni che giochiamo insieme e spero di riuscire a vincere ancora più trofei alla nostra bacheca quest'anno ". Poco dopo è arrivata la replica di un raggiuante Vavassori. " Abbiamo iniziato dai Challenger e vi auguro il meglio.Tre finali, abbiamo cominciato l'anno in maniera incredibile e ne sono fiero, è un piacere condividere il campo e il viaggio con te, l'atmosfera oggi era bellissima, questo è uno dei torneo più belli in cui abbia mai giocati, è stata una settimana bellissima e sicuramente torneremo l'anno prossimo ".

Una gara dominata

Il primo set è stato praticamente a senso unico con gli azzurri che sono entrati subito nel match, concentrati, lasciando le briciole agli avversari e portandosi rapidamente sul 5-1. A poco, se non per le statistiche, è valso il secondo punto degli avversari e prima parte di gioco che si chiude 6-2.

They are our very first Italian doubles champions in #abnamroopen history!



Discorso diverso nelquando Zielinski ha preso per mano il suo compagno alzando il livello di gioco: l'equilibrio dura fino al 4-4 (nessun break) ma sul 5-4 per gli avversari è arrivato il break decisivo che ha portato la gara al "super tie-break". Gli azzurri non si sono persi d'animo, si sono ricompattati vincendo con un buon margine, 10-6, e alzando il trofeo nel cielo di Rotterdam, il quinto della loro carrirera da quando giocano insieme.