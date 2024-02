Atp Rotterdam, Medveved non partecipa: Sinner può diventare numero 3 del mondo

L'occasione è ghiottissima e la strada sembra in discesa: Jannik Sinner può diventare numero tre al mondo e scavalcare in classifica il russo Daniil Medvedev dopo che il tennista moscovita ha dato forfait per il prossimo Torneo Atp 500 di Rotterdam in programma dal 10 al 18 febbraio. Il terzo posto si avvererebbe soltanto in caso di vittoria in terra olandese: qualora migliorasse il proprio ranking salendo dal quarto al terzo posto sarebbe la migliore posizione mai ottenuta nella storia del tennis maschile da un professionista italiano nell'era Open visto che Nicola Pietrangeli ha occupato la terza posizione nel 1959 e 1960 nelle classifiche stilate dal giornalista Lance Tingay.

Le parole di Medvedev

Gli organizzatori dell'"Abn Amro Open" hanno annunciato il ritiro del campione in carica Medvedev che un anno fa aveva sconfitto proprio il nostro Jannik in finale. " Sfortunatamente devo cancellarmi dal torneo - ha fatto sapere Medvedev sui profili social - dopo il percorso in Australia, particolarmente duro e lungo, il mio fisico e in particolar modo il mio piede destro non sono ancora al meglio ". La decisione è dovuta al totale di oltre 24 ore in cui è stato in campo per gli Australian Open dove ha speso molte energie fisiche e mentali impattando in maniera negativa sul suo fisico " Dopo un torneo incredibilmente duro e lungo in Australia, il mio corpo (e soprattutto il mio piede destro) non si è ancora ripreso abbastanza per giocare e difendere il mio titolo. Mi piace giocare a Rotterdam, ho una lunga storia con l’evento e non vedo l’ora di tornare nel 2025", ha sottolineato il tennista di Mosca.

Come può cambiare la classifica

Vista la contemporanea assenza di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, rispettivamente numeri uno e due del mondo, Sinner diventa il leader della lista Amro Open, anche questa una prima volta assoluta per il 22enne altoatesino. Ma veniamo alla classifica attuale e a come può cambiare: Medvedev si trova a a 8765 punti ma da lunedì ne perderà 500 (quelli vinti l'anno scorso) scendendo a 8.265: Sinner oggi ne 8.310 ma lunedì ne perderà 240 per il forfait di Montpellier dove vinse lo scorso anno (250) ma ne entrano 10 di Cincinnati. Il totale che si ritroverà lunedì prossimo Sinner saranno 8.070 dove sono contenuti anche i 300 punti per aver raggiunto la finale di Rotterdam un anno fa.

Qualora dovesse vincere il titolo, l’azzurro salirebbe a 8270 punti superando Medvedev soltanto di cinque punti: quel tanto che basta per scrivere un'altra fantastica pagina di storia del nostro tennis.