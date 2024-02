Atp Rotterdam, Sinner vola ai quarti: battuto il francese Monfils in tre set

Buona, anzi ottima anche la seconda: dopo la vittoria nella prima gara contro l'olandese Van de Zandschulp con un doppio 6-3, Jannik Sinner ha avuto la meglio agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam anche contro il francese Gael Monfils con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ai quarti di finale troverà di fronte il tennista canadese Milos Raonic che ha avuto la meglio contro il kazako Alexander Bublik con un doppio 6-4.

La gara

Pronti via, Jannik Sinner inizia il turno di battuta lasciando il francese a zero punti: l'italiano è entrato alla grande nel match riuscendo subito a strappare il break al francese e, anche in questa occasione, lasciando a zero l'avversario. Velocemente si arriva al 3-0 e nel quarto gioco Monfils ottiene il primo punto della sua gara. Quinto game più complicato con Jannik che recupera dopo essere stato in svantaggio nel punteggio e porta a casa il punto decisivo, 4-1, ma continua a esserci poca storia e si arriva velocemente al 5-2 per Sinner. Nell'ottavo game il francese serve per rimanere nel set e ci riesce, 5-3 ma il numero uno del tennis azzurro chiude 6-3 dopo soli 32 minuti di gioco.

Il secondo set inizia con maggiore equilibrio con Monfils che vince il primo servizio, Sinner risponde ma il francese alza il livello del gioco e si porta avanti 2-1, stavolta non c'è nessun break in apertura ma poi la gara prende una svolta inaspettata: al quarto game il francese strappa il servizio a Sinner e va sul 3-1 ma subito dopo allunga 4-1 consolidando il vantaggio. Jannik interrompe la serie negativa accorciando le distanze ma il francese è un altro rispetto a quello visto nel primo set e si porta sul 5-2. Sinner tiene un ritmo più alto, 5-3, ma il turno di battuta è del francese che serve per andare al terzo set e ci riesce nonostante una palla break concessa all'italiano, 6-3 per Monfils dopo un'ora e 11 minuti di gioco.

Il terzo e decisivo set inizia con Sinner al servizio che tiene nonostante la rimonta da 40-0 a 40-30 di Monfils ma poi, come nel primo set, ecco che il campione sale in cattedra strappando subito il servizio al francese e mantenendo il suo, si sale 3-0. Ossigeno puro dovuto anche alle prime di servizio di Jannik con le quali ha costruito i suoi punti. Quarto game con il francese che rimane a galla ma Sinner lo rimanda a tre punti di distanza con il proprio servizio, punteggio di 4-1. Si va avanti così fino al 5-2 quando il francese serve per rimanere nel match e ci riesce ai vantaggi, 5-3 ma adesso Sinner serve per il match: due match point sul 40-15, primo annullato ma il secondo lo porta a casa.

Le parole di Sinner

Intervistato a bordo campo nel dopo gara, Jannik Sinner ha dichiarato che si lavora per vivere questi momenti. " Abbiamo lavorato tanto anche a Monaco ma sono arrivato prima del tempo, qui, per provare questo campo. Sono soddisfatto della vittoria, lui è un grandissimo giocatore. Da giocatore si deve essere preparati perché gli avversari ti conoscono meglio, lavorare su questo e cercare di essere pronti, ogni partita ha la sua storia, oggi buona, e spero di essere pronto per la prossima che sarà durissima ". A tal proposito, alla domanda su quanto si aspetta nella gara contro Raonic ha risposto che sarà una partita dura. " Mi sono allenato qualche volta con lui quando ero più giovane. Sarà sicuramente difficile, però è una nuova sfida, proverò a essere pronto il più possibile. Spero sarà comunque una buona partita anche se non ci sarà tanto ritmo ".

A che ora gioca e dove vedere la gara

Venerdì 16 febbraio la gara di Sinner contro Raonic (con il quale non ci sono precedenti) sarà il secondo match della sessione serale (dalle ore 21). Gli appassionati potranno seguire la gara esclusivamente con abbonamento sui canali Sky dedicati, su Sky Go e in streaming su Now Tv.